В Башкирии могут начать страховать риски медиков

Риски врачей в Башкортостане могут начать страховать. Сегодня в республиканском парламенте прошел круглый стол об обязательном страховании ответственности медиков. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что более 80% всего объема медицинских услуг в России приходится на бюджетную сферу.

Это осложняет внедрение системы страхования. По его словам, на сегодня страхование врачебных рисков практикуют в основном частные медицинские организации. Чтобы аналогичная практика распространилась на государственные медучреждения, необходимо предусмотреть бюджетное финансирование.

Это даст определенную долю гарантий и защиты от возможных судебных исков, разбирательств, повысит престиж профессии. Я думаю, это будет определенная мера соцзащиты от агрессивного пациентского экстремизма и возможных судебных действий в отношении них.

По данным Минздрава, в республике работают около 14 тысяч врачей. При этом количество судебных исков к медикам ежегодно составляет около 20. Но, по мнению экспертов, если будет введена система страхования врачей, то количество судебных процессов может быть увеличено. В некоторых российских регионах действует практика, когда половину суммы страховки оплачивает сам специалист, а вторую половину – его работодатель – медицинская организация. Страховщики считают, что в целом вопрос пока не проработан.