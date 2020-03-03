«Каждая секунда – спасенная жизнь»: в Уфе определяют лучших пожарных России

Сегодня в Уфе открылся чемпионат России по пожарно-прикладному спорту. 12 лучших команд со всей страны съехались в столицу Башкортостана, чтобы побороться за звание победителей. Участие в соревнованиях принимают не только профессиональные пожарные, но и те, кто хочет пойти по стопам огнеборцев.

32 метра по беговой дорожке, и перед ними основное препятствие – подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа. Задание, учитывая профессионализм участников, несложное. Но пройти его нужно максимально быстро. Не выдерживают даже самые подготовленные спортсмены.

Нога повернулась у меня, стопу повредил. На полуфинал не мог настроиться даже. Не смог пробежать, не получилось. Шамхан Кубаев, участник соревнований /Чеченская Республика/

Главный инвентарь соревнований – спортивная штурмовая лестница. Конструктивные особенности и длина такая же, как у боевой пожарной. Правда, для удобства ее в основном разрезают на две части и делают разборной.

Здесь нет пострадавших. Но полученные навыки могут пригодиться по службе. Не столько в тушении пожара, сколько в спасении людей, когда из окна полыхающей многоэтажки раздаются крики о помощи.

Пожарный спорт показывает, насколько пожарный в боевых условиях может улучшать свои навыки при выполнении служебных обязанностей. То есть каждая секунда – это каждая спасенная жизнь, по сути. Сергей Гурщенков, участник соревнований /Московская область/

На чемпионат России по пожарно-прикладному спорту приехали 12 команд со всей страны. Это лучшие дружины региональных подразделений МЧС, которые отобрались по результатам аналогичных летних состязаний. Среди них и сборная Башкортостана.

Команда Республики Башкортостан всегда находилась в пятерке лучших команд субъектов Российской Федерации. Мы всегда возлагаем надежду на нашу команду. Виталий Барзайкин, заместитель начальника по Государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

По итогам первого дня соревнований башкирские пожарные вновь подтвердили свой статус. Победу в подъеме по штурмовой лестнице одержать не удалось, но четвертое место осталось за нашей командой. А вот юным спортсменам из Башкортостана повезло больше. Они в рамках чемпионата России по пожарно-прикладному спорту также сегодня выявляли лучших. Без рекордов не обошлось.

Девочка из младшей группы Нафикова Динара установила рекорд в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями – рекорд Российской Федерации. Она член сборной команды России и в 2019 году стала чемпионкой мира. Андрей Калинин, директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей

Пожарно-прикладной спорт может стать олимпийским видом. Сегодня им занимаются не только взрослые, но и дети, начиная с 10 лет. Пока для них это просто спорт, но, возможно, уже скоро они, как и старшие их товарищи, встанут на линию огня и будут применять полученные навыки во время спасения людей.