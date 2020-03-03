«Каждая секунда – спасенная жизнь»: в Уфе определяют лучших пожарных России

Сегодня в Уфе открылся чемпионат России по пожарно-прикладному спорту. 12 лучших команд со всей страны съехались в столицу Башкортостана, чтобы побороться за звание победителей. Участие в соревнованиях принимают не только профессиональные пожарные, но и те, кто хочет пойти по стопам огнеборцев.
32 метра по беговой дорожке, и перед ними основное препятствие – подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа. Задание, учитывая профессионализм участников, несложное. Но пройти его нужно максимально быстро. Не выдерживают даже самые подготовленные спортсмены.
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Главный инвентарь соревнований – спортивная штурмовая лестница. Конструктивные особенности и длина такая же, как у боевой пожарной. Правда, для удобства ее в основном разрезают на две части и делают разборной.
Здесь нет пострадавших. Но полученные навыки могут пригодиться по службе. Не столько в тушении пожара, сколько в спасении людей, когда из окна полыхающей многоэтажки раздаются крики о помощи.
На чемпионат России по пожарно-прикладному спорту приехали 12 команд со всей страны. Это лучшие дружины региональных подразделений МЧС, которые отобрались по результатам аналогичных летних состязаний. Среди них и сборная Башкортостана.
По итогам первого дня соревнований башкирские пожарные вновь подтвердили свой статус. Победу в подъеме по штурмовой лестнице одержать не удалось, но четвертое место осталось за нашей командой. А вот юным спортсменам из Башкортостана повезло больше. Они в рамках чемпионата России по пожарно-прикладному спорту также сегодня выявляли лучших. Без рекордов не обошлось.
Пожарно-прикладной спорт может стать олимпийским видом. Сегодня им занимаются не только взрослые, но и дети, начиная с 10 лет. Пока для них это просто спорт, но, возможно, уже скоро они, как и старшие их товарищи, встанут на линию огня и будут применять полученные навыки во время спасения людей.
Завтра участникам соревнований предстоит преодолеть 100-метровую полосу с препятствиями. Так же, как и в дисциплине подъем по штурмовой лестнице, будет определен победитель. А по результатам двух дней станет известно имя абсолютного чемпиона.