В Башкирии медиков могут начать страховать от врачебных ошибок

Плату за врачебные ошибки и страхование медработников и организаций обсуждали на этой неделе в республиканском парламенте. По данным Следственного комитета, увеличилось число случаев, когда пострадавшие пациенты или родственники умерших требуют привлечь виновных к уголовной ответственности. Таких заявлений в прошлом году поступило более 250, при этом, по данным регионального Минздрава, более 80% объема медицинских услуг в России приходится на бюджетную сферу.

Инициатива страховать медиков от врачебной ошибки у Лианы Самигуллиной вызвала неоднозначную реакцию. Женщина пострадала по вине анестезиолога: тот сделал неправильно укол для операции кесарева сечения при родах, потом ей не удалили гематому в течение восьми часов, а только на третьи сутки, и как результат – она не может ходить. С клиники БГМУ она требовала 15 млн рублей, суд присудил четыре. По мнению Лианы, необходимо решить, что делать с врачами, из-за действий которых пострадали пациенты.

Вот даже в нашем случае врачебная ошибка была доказана. Были суды, есть судебная экспертиза на руках, что есть врачебная ошибка, но этот врач Сырчин продолжает работать до сих пор в этой больнице и его еще повысили по должности. Ну вот как вот? Лиана Самигуллина

Уголовные дела возбуждаются по каждому третьему сообщению о врачебной ошибке, следует из данных СКР. До суда доходит лишь шестая часть.

Главные причины врачебных ошибок – перегрузки, дефицит и отсутствие необходимого оборудования. Такое мнение высказали 80% медиков, участвовавших в проекте «Справочник врача». В опросе участвовали более 5 тысяч человек. При этом треть заявили, что не считают адекватным уголовное преследование.

С этим мнением врачей не согласны пациенты. По данным регионального управления Следственного комитета, в прошлом году число заявлений на действия врачей достигло более 250 – рост на треть. Снизить социальную напряженность, как считает глава ведомства Денис Чернятьев, может решение создать специальный фонд выплат.

Необходимо создать внебюджетный фонд, который будет определять основания и размеры выплат гражданам, чьи родственники умерли из-за врачебных ошибок или дефектов медицинской помощи. Проблема подлежит обсуждению на общественном уровне и уровне региональных властей с принятием конкретных мер. Денис Чернятьев, руководитель Следственного управления СКР по Республике Башкортостан

По данным Минздрава Башкортостана, в республике работают около 14 тысяч врачей. При этом количество судебных исков к медикам ежегодно составляет около 20. По мнению экспертов, если будет введена система страхования врачей, то количество судебных процессов может быть увеличено.

Это даст определенную долю гарантии и защиты от появления возможных судебных исков, разбирательств, повысит престиж профессии. И я действительно думаю, что это будет определенная мера социальной защиты от агрессивного пациентского экстремизма и возможных судебных действий в отношении них. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

В некоторых российских регионах действует практика, когда половину суммы страховки оплачивает сам специалист, а вторую половину – его работодатель, медицинская организация. Страховщики считают, что в целом вопрос пока не проработан. Говорить о том, интересно ли это отрасли, слишком рано. Неизвестно, кто возьмет на себя расходы на оплату страховки.

Если мы говорим о государственном страховании, то есть государство должно уплатить страховой компании взнос за ответственность медицинского работника, то из каких средств? Почему вопрос возникает? Тариф, который существует сегодня в обязательном медицинском страховании, то есть через территориальный фонд оплата, не предполагает ответственности и оплату через страховой взнос. То есть размер средств, который сегодня выделяется на оплату медпомощи, должен быть увеличен. Диана Фарахова, представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Республике Башкортостан