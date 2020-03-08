В Башкирии медиков могут начать страховать от врачебных ошибок

Плату за врачебные ошибки и страхование медработников и организаций обсуждали на этой неделе в республиканском парламенте. По данным Следственного комитета, увеличилось число случаев, когда пострадавшие пациенты или родственники умерших требуют привлечь виновных к уголовной ответственности. Таких заявлений в прошлом году поступило более 250, при этом, по данным регионального Минздрава, более 80% объема медицинских услуг в России приходится на бюджетную сферу.
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Инициатива страховать медиков от врачебной ошибки у Лианы Самигуллиной вызвала неоднозначную реакцию. Женщина пострадала по вине анестезиолога: тот сделал неправильно укол для операции кесарева сечения при родах, потом ей не удалили гематому в течение восьми часов, а только на третьи сутки, и как результат – она не может ходить. С клиники БГМУ она требовала 15 млн рублей, суд присудил четыре. По мнению Лианы, необходимо решить, что делать с врачами, из-за действий которых пострадали пациенты.
Уголовные дела возбуждаются по каждому третьему сообщению о врачебной ошибке, следует из данных СКР. До суда доходит лишь шестая часть.
Главные причины врачебных ошибок – перегрузки, дефицит и отсутствие необходимого оборудования. Такое мнение высказали 80% медиков, участвовавших в проекте «Справочник врача». В опросе участвовали более 5 тысяч человек. При этом треть заявили, что не считают адекватным уголовное преследование.
С этим мнением врачей не согласны пациенты. По данным регионального управления Следственного комитета, в прошлом году число заявлений на действия врачей достигло более 250 – рост на треть. Снизить социальную напряженность, как считает глава ведомства Денис Чернятьев, может решение создать специальный фонд выплат.
По данным Минздрава Башкортостана, в республике работают около 14 тысяч врачей. При этом количество судебных исков к медикам ежегодно составляет около 20. По мнению экспертов, если будет введена система страхования врачей, то количество судебных процессов может быть увеличено.
В некоторых российских регионах действует практика, когда половину суммы страховки оплачивает сам специалист, а вторую половину – его работодатель, медицинская организация. Страховщики считают, что в целом вопрос пока не проработан. Говорить о том, интересно ли это отрасли, слишком рано. Неизвестно, кто возьмет на себя расходы на оплату страховки.
Активно страхуют медиков от врачебных ошибок в Башкортостане только коммерческие клиники. По данным Всероссийского союза страховщиков, заключено около 100 контрактов с частными медучреждениями. Что касается госучреждений, то на практике расходы на возмещение ущерба несут сами работодатели, а не врачи.