«Там ежедневно были провокации»: ветеран из Башкирии рассказал о боях на границе с Японией

61 день до Великой Победы. Телеканал БСТ запустил обратный отсчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей наши корреспонденты знакомят зрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу.
Потери, лишения, голод, отнятое детство. Все это было, но не забылось. Наша цель – рассказать 75 еще не рассказанных историй героев, которые оставались в тени. О судьбах тех, к кому прикоснулась беспощадная война.
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Галянур Шайбаков проводит техосмотр своей машины каждое утро. За продуктами или в аптеку ветеран, которому недавно перевалило за 95, ездит сам. На новом внедорожнике можно и разогнаться, но он как человек советской закалки правила старается не нарушать.
Наверное, этому четкому следованию инструкции он научился на поле боя. На фронт Галянур Шайбаков ушел 17-летним юнцом. Ветеран воевал в 267-м мотострелковом полку на границе с Японией. И День Победы для него наступил намного позже. Сама медаль, правда, затерялась, но он до сих пор помнит события тех дней, как вчера.
Не закончилась война 9 мая и для Ахметзаки Сакаева. Победу над Второй мировой отметили лишь 2 сентября. Ветеран служил на Тихоокеанском флоте артиллеристом. Историк по образованию, он до сих пор проводит уроки памяти в краеведческом музее. Не по учебникам, а по воспоминаниям.
Ему было столько же, сколько и этим мальчишкам, когда вместе с отцом отправили на войну. 96-летний ветеран, включив старый патефон, вспоминает, как на палубе корабля они праздновали весну Победы.
Николаю Морозову здоровье уже не позволяет танцевать. У ветерана едва хватает сил носить тяжёлый от медалей и орденов мундир. По наградам можно отследить боевой путь артиллериста, который начался с середины 43-го года, и сразу – с одного из ключевых и кровопролитных сражений всей Великой Отечественной войны.
Со своим взводом Николай Михайлович освобождал Харьков, участвовал в форсировании Днепра. Как только бойцы услышали радостное сообщение от Левитана, накрыли столы. Следом поступил приказ: Прага просит помощи. Взвод отправился выполнять боевую задачу. 100 грамм за Победу они подняли лишь 12 мая. Второй тост был за погибших товарищей, которых не стало за прошедшие 3 дня.
75-ю годовщину Победы Сергей Оловянников отпразднует в новой квартире. Хотя еще месяц назад встречал нашу съемочную группу в покосившемся доме без удобств. О таком подарке он даже не мечтал. Хотя жаловаться на тяготы 96-летний ветеран, который прошел войну, не привык. В армию его призвали в 42-м. Воевал на Карельском, Украинском фронтах. При освобождении Будапешта за месяц до дня Победы 45-го был тяжело ранен. Врачи хотели ампутировать ногу, но сумели в итоге спасти поврежденную конечность. Победу Сергей Петрович встретил в госпитале в Австрии.
Квартира досталась Сергею Оловянникову уже с мебелью. Это также подарок муниципалитета. Фронтовика теперь можно назвать завидным женихом, но счастливый владелец квадратных метров планирует жить один.