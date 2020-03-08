«Там ежедневно были провокации»: ветеран из Башкирии рассказал о боях на границе с Японией

61 день до Великой Победы. Телеканал БСТ запустил обратный отсчет до главного праздника страны. Каждый день в эфире новостей наши корреспонденты знакомят зрителей с теми, кто героически сражался в боях или в тылу.

Потери, лишения, голод, отнятое детство. Все это было, но не забылось. Наша цель – рассказать 75 еще не рассказанных историй героев, которые оставались в тени. О судьбах тех, к кому прикоснулась беспощадная война.

Галянур Шайбаков проводит техосмотр своей машины каждое утро. За продуктами или в аптеку ветеран, которому недавно перевалило за 95, ездит сам. На новом внедорожнике можно и разогнаться, но он как человек советской закалки правила старается не нарушать.

Мне честь они отдают. Я же не нарушаю, замечаний не имею. Правда вот, часто я не пристегиваю ремень, здесь же близко, тем более я часто останавливаюсь. Галянур Шайбаков, ветеран Великой Отечественной войны

Наверное, этому четкому следованию инструкции он научился на поле боя. На фронт Галянур Шайбаков ушел 17-летним юнцом. Ветеран воевал в 267-м мотострелковом полку на границе с Японией. И День Победы для него наступил намного позже. Сама медаль, правда, затерялась, но он до сих пор помнит события тех дней, как вчера.

Тогда я оказался близко к границе. Там ежедневно были провокации. Они по нам стреляли не прицельно, а просто, чтобы спровоцировать. Достаточно было с нашей стороны открыть стрельбу – война бы началась точно эта. Второй фронт бы японцы открыли. Галянур Шайбаков, ветеран Великой Отечественной войны

Не закончилась война 9 мая и для Ахметзаки Сакаева. Победу над Второй мировой отметили лишь 2 сентября. Ветеран служил на Тихоокеанском флоте артиллеристом. Историк по образованию, он до сих пор проводит уроки памяти в краеведческом музее. Не по учебникам, а по воспоминаниям.

Японцев победили, потому что на Дальнем Востоке они были в союзе с Гитлером. Ахметзаки Сакаев, ветеран Великой Отечественной войны

Там все по книжке рассказывают, все, что они знают. А здесь сам человек видел войну, проходил, сам воевал. Живая история все-таки показывает много. Никита Пилок, студент училища

Ему было столько же, сколько и этим мальчишкам, когда вместе с отцом отправили на войну. 96-летний ветеран, включив старый патефон, вспоминает, как на палубе корабля они праздновали весну Победы.

Николаю Морозову здоровье уже не позволяет танцевать. У ветерана едва хватает сил носить тяжёлый от медалей и орденов мундир. По наградам можно отследить боевой путь артиллериста, который начался с середины 43-го года, и сразу – с одного из ключевых и кровопролитных сражений всей Великой Отечественной войны.

Курская битва под Прохоровкой – вот там жестокие бои были. Потом были бои на Днепре, бои Корсунь-Шевченковского окружения, Ясско-Кишиневское наступление, наступление на Будапешт и потом на Прагу. Николай Морозов, ветеран Великой Отечественной войны

Со своим взводом Николай Михайлович освобождал Харьков, участвовал в форсировании Днепра. Как только бойцы услышали радостное сообщение от Левитана, накрыли столы. Следом поступил приказ: Прага просит помощи. Взвод отправился выполнять боевую задачу. 100 грамм за Победу они подняли лишь 12 мая. Второй тост был за погибших товарищей, которых не стало за прошедшие 3 дня.

Мне кажется, что вот этот кусок жизни фронтовой для всех фронтовиков самый такой запоминающийся. Курская битва – это действительно была мясорубка, Прохоровское сражение – это была мясорубка. Очень много погибших, он там получил ранение. Он же участвовал не в одном сражении, были бои еще на Балатоне, где, как он рассказывал, погибли почти все. Осталось несколько человек. Наталья Морозова, дочь Николая Морозова

75-ю годовщину Победы Сергей Оловянников отпразднует в новой квартире. Хотя еще месяц назад встречал нашу съемочную группу в покосившемся доме без удобств. О таком подарке он даже не мечтал. Хотя жаловаться на тяготы 96-летний ветеран, который прошел войну, не привык. В армию его призвали в 42-м. Воевал на Карельском, Украинском фронтах. При освобождении Будапешта за месяц до дня Победы 45-го был тяжело ранен. Врачи хотели ампутировать ногу, но сумели в итоге спасти поврежденную конечность. Победу Сергей Петрович встретил в госпитале в Австрии.

Форсировали реку Дунай и в Австрию попали. В Австрии бои были тяжелые. Там меня и ранило крепко. Бой небольшой был. Я четверых убил, а тут меня ранило. Ребята подобрали меня, но часа два я лежал там один, пока они за лошадью ходили. А я один остался. Вот тут было страшно. Сергей Оловянников, ветеран Великой Отечественной войны