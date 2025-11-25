Боец СВО из Башкирии: «Я там, потому что так надо»

Военнослужащий с позывным «Турист» во время краткосрочного отпуска посетил редакцию газеты «Октябрьский нефтяник». Для уроженца Октябрьского такие встречи стали традицией — он регулярно встречается с педагогами и учениками школы № 13, которую окончил не так давно: бойцу всего 31 год, но за его плечами уже два с половиной года военной службы.

После девяти месяцев на передовой «Турист» снова дома. В 2023 году, подписав контракт, он прошел полугодовое обучение на снайпера. По словам военнослужащего, сейчас из-за большого количества дронов работать стало опаснее.

Если вычислят, то не пожалеют и пяти эфпивишек (FPV‑дроны) запустить в тебя. Поэтому постепенно со снайперов «пересаживаемся» на птички — обучаемся управлению БПЛА. позывной «Турист»

На вопрос о чувствах к противнику боец ответил просто и мудро.

Ни мести, ни злости к противнику нет. Их толкают вперёд. Все люди разные, а уродов везде хватает. К пленным в 31‑м полку, в частности, относятся адекватно. Если взяли в плен противника, то и оденут, и обуют, и накормят его. Например, мой командир взвода пленному отдал даже как‑то свою вэвэзэшку (ВВЗ — ветровлагозащитный костюм). позывной «Турист»

То, что для военных стало обыденностью, гражданские слушают в оцепенении. «Турист» с улыбкой вспоминает, как был ранен в руку. Он лежал под огнем, не мог себя перевязать из-за бронежилета, а контуженный товарищ долго не отзывался. Добравшись до блиндажа, ему отрезали «лишнюю» кожу, болтавшуюся на ране. Перевязали, вышли на эвакуацию, местность открытая — если прилетит дрон, то укрыться негде. Через половину пути, который бегом преодолевали раненые бойцы, начало действовать сильное обезболивающее, и силы идти дальше покинули военнослужащего.

Как отмечает «Турист», снабжение в полку хорошее. Доходят посылки из дома и помощь от волонтеров «Берегини».

Дома его ждут супруга Айгуль и дочери — девятилетняя Милана, которая понимает опасность работы отца, и маленькая Мирослава, для которой редкие игры с папой — настоящий праздник.

На вопрос, почему он сменил стабильную работу с неплохим заработком на военную форму, он отвечает: так надо.

Так надо Родине, русскому народу, тем, кто нуждается в защите, тем, кто просит о помощи. По‑другому бы и не смог. позывной «Турист»

