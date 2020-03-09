В Уфе спасатели наглядно показали, чем страшен тонкий лед

В связи с повышением температуры спасатели предупреждают об опасности нахождения на льду. В первую очередь это касается рыбаков, которые подвергают себя риску ради трофеев. В ходе профилактического рейда на реке Белой сотрудники МЧС предупредили об этом уфимцев и наглядно показали, чем страшен тонкий лёд.

Спокойным голосом спасатель Ильгиз Идрисов объясняет рыбаку, какой опасности он себя подвергает ради пары рыбешек. В памяти же всплывают лица тех, чьи тела ему приходилось доставать из ледяной воды. Но абсолютное большинство любителей подлёдной рыбалки уверено: с ними такое уж точно не случится.

Толщина льда на Белой пока ещё безопасна. Но не везде. При плюсовой температуре, да ещё и под дождем, как сегодня, происходит резкое таянье. Рыбаки бурят лунки на свой страх и риск.

Проверка толщины льда буром. Посмотрели, сколько рыбаков сидят. Ну и нас трое, верёвка тоже есть. Ильдар Ахтямов, рыбак

Правда, оказалось, что веревку уфимцы забыли в машине. А ведь в случае опасности именно она могла бы спасти им жизни.

Рыбакам прежде всего нужно иметь при себе спасательный жилет, как у нас. Или веревку длинную, и привязать один конец к дереву, вторым концом себя обвязать. Нельзя находиться одному на льду, нужно, чтобы рядом были люди, чтобы помочь друг другу. Если толщина льда меньше 10 сантиметров, то он уже не выдержит вес человека. Ильгиз Идрисов, начальник поисково-спасательного подразделения МЧС России по Республике Башкортостан

Подлёдную ловлю рыбаки называют особой страстью и ради трофея готовы провести на морозе по нескольку часов. Но порой цена такого улова слишком высока. Вот так развивается самый страшный сценарий. Провалившись под лёд, человек сразу оказывается унесен течением. Опасность грозит и спасателям, прибывшим на помощь. Чтобы тоже не оказаться в ледяной воде, используют доски, уменьшая давление на поверхность. Схватив утопающего, общими усилиями вытаскивают его на берег.

Не надо сразу паниковать. Ухватился жёстко за лёд, потом старайся закинуть ногу на лёд. Потом уже нужно попытаться выкарабкаться из воды. Альфред Шарафутдинов, сотрудник центрального поисково-спасательного отряда МЧС России по Республике Башкортостан