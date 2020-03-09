В Уфе спасатели наглядно показали, чем страшен тонкий лед

В связи с повышением температуры спасатели предупреждают об опасности нахождения на льду. В первую очередь это касается рыбаков, которые подвергают себя риску ради трофеев. В ходе профилактического рейда на реке Белой сотрудники МЧС предупредили об этом уфимцев и наглядно показали, чем страшен тонкий лёд.
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Спокойным голосом спасатель Ильгиз Идрисов объясняет рыбаку, какой опасности он себя подвергает ради пары рыбешек. В памяти же всплывают лица тех, чьи тела ему приходилось доставать из ледяной воды. Но абсолютное большинство любителей подлёдной рыбалки уверено: с ними такое уж точно не случится.
Толщина льда на Белой пока ещё безопасна. Но не везде. При плюсовой температуре, да ещё и под дождем, как сегодня, происходит резкое таянье. Рыбаки бурят лунки на свой страх и риск.
Правда, оказалось, что веревку уфимцы забыли в машине. А ведь в случае опасности именно она могла бы спасти им жизни.
Подлёдную ловлю рыбаки называют особой страстью и ради трофея готовы провести на морозе по нескольку часов. Но порой цена такого улова слишком высока. Вот так развивается самый страшный сценарий. Провалившись под лёд, человек сразу оказывается унесен течением. Опасность грозит и спасателям, прибывшим на помощь. Чтобы тоже не оказаться в ледяной воде, используют доски, уменьшая давление на поверхность. Схватив утопающего, общими усилиями вытаскивают его на берег.
Оказавшись в ледяной воде, на спасение у вас останется 10-15 минут. После этого наступит переохлаждение, и выбраться самостоятельно на берег вы уже не сможете. Шансы на благополучный исход увеличились бы, если бы рыбаки надевали спасательные жилеты. Однако во время рейда ни одного такого любителя подлёдной ловли мы не встретили.