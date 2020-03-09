История на бумаге: как работали издательства Башкирии в годы войны

Ровно 2 месяца до Дня Победы. Мы продолжаем знакомить зрителей с теми, кто приближал весну победы, героически сражаясь в боях или отдавая все для фронта в тылу. Человеку свойственно порой забывать то, что принесло боль, но помнит бумага: газеты и книги времён войны сохранили историю.

К хрупким страницам войны прикасаться можно исключительно в перчатках. Такие правила, чтобы не разрушить историю. На первой странице, как и принято, главная новость. Но не только того дня – всей истории страны. В Башкортостане периодика выпускалась и на русском, и на башкирском языках. Текст Молотова был оперативно переведён. Но в издании его опубликовали только на следующий день. Возможно, тираж не успели запустить.

Через газеты можно проследить историю страны, Башкортостана и даже отдельного человека. Людмила Кунаккужина работает в национальной библиотеке больше 10 лет. Недавно на страницах «Красной Башкирии» обнаружила родную фамилию.

Содержание газеты после июня 1941 года резко меняется. Меньше развлекательных публикаций, меньше рекламы. Но статьи всё же не только о войне.

На время войны в Башкортостан переезжает украинское издательство. Печатается художественная литература. Писатели и поэты уходили на фронт. Они рассказывали о том, что происходит там, на войне. Их оружие – слово. Было много пропаганды. В то время, как солдаты сражались, в литературе над врагом откровенно подшучивали.