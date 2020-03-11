Врачи рассказали, как правильно мыть руки во время эпидемии

Слишком частое мытье рук неблагоприятно сказывается на коже. Дело в том, что моющие средства смывают защитный слой бактерий. Нежелательно мыть руки более шести раз в день.

Врачи также опровергли общепринятое мнение о том, что антисептики лучше чистят руки, чем обычное мыло. Протирание рук такими препаратами не убивает бактерии в полной мере. Как оказалось, простое мытье рук проточной водой намного эффективнее антисептиков и влажных салфеток, которые просто размазывают грязь.