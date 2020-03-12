Российские ученые рассказали, какой витамин убивает раковые клетки

Витамин В12 запускает в организме процесс самоубийства раковых клеток. В науке этот процесс называется апоптоз. Нехватка витамина В12 ослабляет иммунитет.

Ученые из РАН установили, что витамин В12 убивает раковые клетки. Вместе с противоопухолевым препаратом он убивает раковые клетки. Также ученые рассказали, что нехватка этого витамина ослабляет иммунитет человека. Чтобы витамин В12 был в организме в достаточном количестве, нужно сбалансировано питаться.

Лучшими источниками этого витамина считаются постная свинина и домашняя птица. Кроме В12 в них содержится еще и белок. Куриная печень также богата этим витамином. В 100 граммах продукта содержится 20 микрограммов В12, а суточная норма для организма человека составляет 3-5 микрограммов.

Также богата содержанием витамина В12 говядина. Примечательно, что говяжьи субпродукты содержат витамин больше, чем само мясо.