Российские ученые рассказали, какой витамин убивает раковые клетки

Витамин В12 запускает в организме процесс самоубийства раковых клеток. В науке этот процесс называется апоптоз. Нехватка витамина В12 ослабляет иммунитет.
Ученые из РАН установили, что витамин В12 убивает раковые клетки. Вместе с противоопухолевым препаратом он убивает раковые клетки. Также ученые рассказали, что нехватка этого витамина ослабляет иммунитет человека. Чтобы витамин В12 был в организме в достаточном количестве, нужно сбалансировано питаться.
Лучшими источниками этого витамина считаются постная свинина и домашняя птица. Кроме В12 в них содержится еще и белок. Куриная печень также богата этим витамином. В 100 граммах продукта содержится 20 микрограммов В12, а суточная норма для организма человека составляет 3-5 микрограммов.
Также богата содержанием витамина В12 говядина. Примечательно, что говяжьи субпродукты содержат витамин больше, чем само мясо.
Ученые отметили такие источники В12, как сыр моцарелла, тунец, сельдь, сардины. Если включить эти продукты в свой рацион, организм скажет вам спасибо.