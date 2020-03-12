В Уфе под окнами многоэтажки найдена мёртвая девочка

Накануне, 11 марта, в Уфе произошло жуткое событие. Под окнами одного из многоквартирных домов по улице Мира нашли бездыханное тело подростка. Издание UFA1.RU сообщает, что погибшей девочке было всего 11 лет.

Известно, что девочка училась в местной школе. Семья погибшей была полная и любящая. О причинах своего решения девочка рассказала в предсмертной записке.

Текст последнего послания не разглашается. В деталях происшествия будет разбираться следствие. Напомним, что совсем недавно было обнаружено тело другой 12-летней девочки в Аскинском районе, которая так же скоропостижно ушла из жизни.