«Без болельщиков играть нельзя»: КХЛ может перенести плей-офф из-за коронавируса

Я был на первой игре между «Динамо» и «Спартаком», которая прошла без болельщиков. Ну это ужасающее зрелище. Для самих команд, мне кажется, это плохо. Если лига решит приостановить чемпионат, мне кажется, это будет хорошо. Потому что без болельщиков играть нельзя.

Денис Казанский, спортивный комментатор