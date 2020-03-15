«Без болельщиков играть нельзя»: КХЛ может перенести плей-офф из-за коронавируса

 «Салават Юлаев» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ, но рискует в нем не сыграть. В ситуацию вмешалась пандемия коронавируса.  Плей-офф могут приостановить или отменить вовсе.

Один из клубов уже отказался от дальнейшего участия. Напомним, что «Салават» в шести матчах обыграл омский «Авангард». Перед началом этой серии мало кто верил, что коллектив Николая Цулыгина сможет преодолеть первый раунд. Но юлаевцы взяли убедительный реванш за прошлогоднее поражение в финале Востока. Первая игра против «Ак Барса» должна пройти 18 марта в Казани.

Реванш удался! «Салават Юлаев» не считался фаворитом этой серии. Болельщики, журналисты и эксперты отдавали предпочтение команде Боба Хартли. Но уфимцы заставили критиков замолчать.

Очень приятно, знаете, пройти и сделать маленький шаг. А что не верили, главное, что эта группа людей в раздевалке верит в себя.

Артем Сергеев, защитник ХК «Салават Юлаев»

Шестой матч серии в нынешнем сезоне оказался противоположной стороной прошлогоднего финала Востока. На этот раз команда Боба Хартли была прижата к стенке, и отступать ей было некуда. С самого начала гости побежали вперед и создали несколько опасных моментов. Уфимцы в первые десять минут лишь помогали «Авангарду», заработав два удаления.

Главное, что мы сыграли хорошо спецбригадами. И в большинстве забивали, и в меньшинстве на себя ловили. Сегодня много меньшинства было, хорошо, что выстояли.

Александр Бурмистров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Выстояв стартовый натиск омичей, «Салават Юлаев» почувствовал уверенность, и лидеры уфимцев взялись за дело. Результат в первом периоде сделали финны. Сначала Сакари Маннинен исполнил настоящий шедевр, загнав шайбу в ворота слета, а затем Тему Хартикайнен удвоил преимущество в большинстве.

В шестом матче ярко себя проявили не только легионеры. После того, как «Авангард» одну шайбу отквитал, Дмитрий Кугрышев сделал счет 3:1. В концовке Эдуард Гиматов забил гол без броска.

Самоотверженно сыграли в момент, когда не было инициативы ни у кого. Я думаю, вот именно такая командная игра помогла нам выиграть матч и серию.

Михаил Пашнин, защитник ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» сумел по ходу серии перестроиться, и это ключевой момент. Уфимцы били «Авангард» их же оружием, активно играли в зоне атаки и плотно оборонялись. Юлаевцы переломили ход противостояния во втором матче, когда отыгрались за шесть секунд и забили в овертайме. Тяжелейшую серию «Салават» выиграл без лучшего снайпера Никиты Сошникова.

У меня особых иллюзий не было по поводу какого-то результата. Но к данной игре, я думаю, Уфа была готова.

Леонид Вайсфельд, хоккейный эксперт

Следующим соперником «Салавата» стал «Ак Барс». Команды хорошо знают друг друга, в регулярке провели целых шесть матчей. Но в дело вмешался коронавирус. Плей-офф КХЛ – под угрозой. Различные источники сообщают, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата будет как минимум приостановлен. Накануне стало известно, что финский «Йокерит» прекратил свое участие в плей-офф.

Я был на первой игре между «Динамо» и «Спартаком», которая прошла без болельщиков. Ну это ужасающее зрелище. Для самих команд, мне кажется, это плохо. Если лига решит приостановить чемпионат, мне кажется, это будет хорошо. Потому что без болельщиков играть нельзя.

Денис Казанский, спортивный комментатор

Между тем уже отменены или приостановлены чемпионат НХЛ, юниорское первенство мира, финская лига и другие хоккейные соревнования. Первые матчи серии «Салават Юлаев» – «Ак Барс» в Казани должны пройти без зрителей. Что касается игр в столице Башкортостана, окончательно ситуация прояснится в начале следующей недели. С официальным заявлением выступила лига.

«КХЛ полностью осознаёт свою ответственность перед болельщиками и будет неукоснительно соблюдать указания государственных органов стран-участниц чемпионата, которые призваны обезопасить здоровье людей.  Официальное решение будет опубликовано сразу же после его принятия»,  – говорится в заявлении.

 По информации газеты «Спорт-Экспресс», семь клубов лиги, помимо «Йокерита», выступили за продолжение чемпионата. Совещание лиги по вопросу коронавируса должно пройти 17 марта.