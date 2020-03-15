«Без болельщиков играть нельзя»: КХЛ может перенести плей-офф из-за коронавируса

«Салават Юлаев» вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ, но рискует в нем не сыграть. В ситуацию вмешалась пандемия коронавируса. Плей-офф могут приостановить или отменить вовсе.
Один из клубов уже отказался от дальнейшего участия. Напомним, что «Салават» в шести матчах обыграл омский «Авангард». Перед началом этой серии мало кто верил, что коллектив Николая Цулыгина сможет преодолеть первый раунд. Но юлаевцы взяли убедительный реванш за прошлогоднее поражение в финале Востока. Первая игра против «Ак Барса» должна пройти 18 марта в Казани.
Реванш удался! «Салават Юлаев» не считался фаворитом этой серии. Болельщики, журналисты и эксперты отдавали предпочтение команде Боба Хартли. Но уфимцы заставили критиков замолчать.
Шестой матч серии в нынешнем сезоне оказался противоположной стороной прошлогоднего финала Востока. На этот раз команда Боба Хартли была прижата к стенке, и отступать ей было некуда. С самого начала гости побежали вперед и создали несколько опасных моментов. Уфимцы в первые десять минут лишь помогали «Авангарду», заработав два удаления.
Выстояв стартовый натиск омичей, «Салават Юлаев» почувствовал уверенность, и лидеры уфимцев взялись за дело. Результат в первом периоде сделали финны. Сначала Сакари Маннинен исполнил настоящий шедевр, загнав шайбу в ворота слета, а затем Тему Хартикайнен удвоил преимущество в большинстве.
В шестом матче ярко себя проявили не только легионеры. После того, как «Авангард» одну шайбу отквитал, Дмитрий Кугрышев сделал счет 3:1. В концовке Эдуард Гиматов забил гол без броска.
«Салават Юлаев» сумел по ходу серии перестроиться, и это ключевой момент. Уфимцы били «Авангард» их же оружием, активно играли в зоне атаки и плотно оборонялись. Юлаевцы переломили ход противостояния во втором матче, когда отыгрались за шесть секунд и забили в овертайме. Тяжелейшую серию «Салават» выиграл без лучшего снайпера Никиты Сошникова.
Следующим соперником «Салавата» стал «Ак Барс». Команды хорошо знают друг друга, в регулярке провели целых шесть матчей. Но в дело вмешался коронавирус. Плей-офф КХЛ – под угрозой. Различные источники сообщают, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата будет как минимум приостановлен. Накануне стало известно, что финский «Йокерит» прекратил свое участие в плей-офф.
Между тем уже отменены или приостановлены чемпионат НХЛ, юниорское первенство мира, финская лига и другие хоккейные соревнования. Первые матчи серии «Салават Юлаев» – «Ак Барс» в Казани должны пройти без зрителей. Что касается игр в столице Башкортостана, окончательно ситуация прояснится в начале следующей недели. С официальным заявлением выступила лига.
По информации газеты «Спорт-Экспресс», семь клубов лиги, помимо «Йокерита», выступили за продолжение чемпионата. Совещание лиги по вопросу коронавируса должно пройти 17 марта.