В Минздраве Башкирии обсудили обеспечение детей инсулином

В республике родители детей, страдающих сахарным диабетом, выступают против замены импортного инсулина на отечественный. Свои доводы они озвучили во время встречи в региональном Минздраве. В ней приняли участие главные внештатные эндокринологи ведомства.

Главный аргумент родителей – клинические испытания на детях не проводились. Как препарат будет действовать на маленьких пациентах – неизвестно. К слову, в республике более 1200 детей с сахарным диабетом.