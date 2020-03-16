В Минздраве Башкирии обсудили обеспечение детей инсулином

В республике родители детей, страдающих сахарным диабетом, выступают против замены импортного инсулина на отечественный. Свои доводы они озвучили во время встречи в региональном Минздраве. В ней приняли участие главные внештатные эндокринологи ведомства.
Главный аргумент родителей – клинические испытания на детях не проводились. Как препарат будет действовать на маленьких пациентах – неизвестно. К слову, в республике более 1200 детей с сахарным диабетом.
Руководство Минздрава отметило, что препарат прошел необходимые исследования. А региональное ведомство не имеет функций изменения в системе госзакупок. В то же время лечащий врач назначает тот или иной препарат в соответствии с показаниями. Также в Минздраве заверили, что готовы помочь активистам направить обращения в Госсобрание республики, Минздрав России и профильные федеральные ведомства.