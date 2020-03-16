«Возможно, поджог»: Радий Хабиров рассказал о пожаре в Доме Бухартовских в Уфе

Сгоревший в минувшую пятницу особняк Бухартовских стал главным героем новостных сводок последних дней. Памятник архитектуры загорелся вечером, 13 марта. Предположительно, огонь начался на чердаке здания.
Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров поручил властям города всерьез заняться сложившейся ситуацией. По его мнению, злой умысел вполне мог быть. Руководитель региона уверенно заявил, что не позволит уничтожать «уникальные дома».
Напомним, в Уфе пожар серьезно повредил памятник архитектуры 19 века. Его признали аварийным и расселили еще в 2018. Постройка перешла в собственность города и всё это время пустовала, если не считать бездомных обитателей памятника архитектуры.
Активисты Архзащиты и неравнодушные горожане в субботу вышли на улицу с одиночными пикетами. Они требовали разобраться с чередой пожаров, которые происходили в памятниках культуры и ранее.