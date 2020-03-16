«Возможно, поджог»: Радий Хабиров рассказал о пожаре в Доме Бухартовских в Уфе

«Я поручаю, во-первых, посмотреть – это вполне беспокойная тема для Уфы. Возможно, поджог. Отработайте с органами. Возможно, умысел какой-то. Проработайте. Ульфат Мансурович (глава администрации Уфы), собирайтесь, пожалуйста. Уникальный дом, собирайтесь, пожалуйста. Есть тут у нас люди даже, которые в общежитии на Аксакова жили, из окошка глядели на него. Я там тоже жил. Надо что-то с ним сейчас делать, если не делать, то ему конец. Если есть умысел, если есть деятели, которые думали, что что-то там построят, я вам лично скажу – я вам не позволю. Берите объект и сохраняйте все, что можно».

Глава Башкирии Радий Хабиров