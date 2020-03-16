«Возможно, поджог»: Радий Хабиров рассказал о пожаре в Доме Бухартовских в Уфе

Сгоревший в минувшую пятницу особняк Бухартовских стал главным героем новостных сводок последних дней. Памятник архитектуры загорелся вечером, 13 марта. Предположительно, огонь начался на чердаке здания.

Сегодня, 16 марта, на оперативном совещании в Правительстве республики глава Башкирии Радий Хабиров поручил властям города всерьез заняться сложившейся ситуацией. По его мнению, злой умысел вполне мог быть. Руководитель региона уверенно заявил, что не позволит уничтожать «уникальные дома».

«Я поручаю, во-первых, посмотреть – это вполне беспокойная тема для Уфы. Возможно, поджог. Отработайте с органами. Возможно, умысел какой-то. Проработайте. Ульфат Мансурович (глава администрации Уфы), собирайтесь, пожалуйста. Уникальный дом, собирайтесь, пожалуйста. Есть тут у нас люди даже, которые в общежитии на Аксакова жили, из окошка глядели на него. Я там тоже жил. Надо что-то с ним сейчас делать, если не делать, то ему конец. Если есть умысел, если есть деятели, которые думали, что что-то там построят, я вам лично скажу – я вам не позволю. Берите объект и сохраняйте все, что можно».

Глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, в Уфе пожар серьезно повредил памятник архитектуры 19 века. Его признали аварийным и расселили еще в 2018. Постройка перешла в собственность города и всё это время пустовала, если не считать бездомных обитателей памятника архитектуры.

Активисты Архзащиты и неравнодушные горожане в субботу вышли на улицу с одиночными пикетами. Они требовали разобраться с чередой пожаров, которые происходили в памятниках культуры и ранее.  