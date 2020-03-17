В Мечетлинском районе Башкирии появился новый детский сад

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии накануне открылся новый детский сад. Образовательное учреждение рассчитано на 140 мест. Построить новое здание удалось благодаря нацпроекту "Образование", который бал утвержден в рамках "майских указов" Владимира Путина.

Жители райцентра ждали этого детского сада с нетерпением. Здесь активно росло количество детей, но водить их было некуда. Помимо этого ощущалось напряжение с рабочими местами. Теперь обе проблемы решены.