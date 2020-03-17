В Мечетлинском районе Башкирии появился новый детский сад

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии накануне открылся новый детский сад. Образовательное учреждение рассчитано на 140 мест. Построить новое здание удалось благодаря нацпроекту "Образование", который бал утвержден в рамках "майских указов" Владимира Путина.
Жители райцентра ждали этого детского сада с нетерпением. Здесь активно росло количество детей, но водить их было некуда. Помимо этого ощущалось напряжение с рабочими местами. Теперь обе проблемы решены.
В новом детском саду предусмотрено все для комфортного размещения малышей. Он состоит из двух этажей, на которых размещаются ясли, младшие, средние и старшие группы детей. У каждой группы есть свой буфет, раздевалка, туалет и игровая комната.