Коронавирус распространился в 15 регионах России

Из новых случаев болезни четыре замечены в Москве. По два заболевших в Самарской, Калининградской, Тверской областях. По одному случаю болезни зафиксировано в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, Республике Татарстан, Республике Хакасия и Красноярском крае. Причина заражения все та же – больные посещали страны с неблагоприятной вирусной обстановкой. В Татарстане заявили, что единственный заболевший в республике – гражданин Франции.