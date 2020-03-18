Коронавирус распространился в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Вирус нашли в 15 регионах страны. Об этом сообщил штаб по борбе с новым вирусом в России.
Из новых случаев болезни четыре замечены в Москве. По два заболевших в Самарской, Калининградской, Тверской областях. По одному случаю болезни зафиксировано в Московской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, Республике Татарстан, Республике Хакасия и Красноярском крае. Причина заражения все та же – больные посещали страны с неблагоприятной вирусной обстановкой. В Татарстане заявили, что единственный заболевший в республике – гражданин Франции.
Сейчас в России 114 зараженных. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, пять человек успешно вылечились. Оставшиеся 109 больных находятся в стационаре. Также Голикова добавила, что 104 случая коронавируса в России были "привезены" из заграницы, и только 10 человек заразились при контакте с больными внутри страны.