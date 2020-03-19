В Башкирии появилось пять новых бункеровозов

Автопарк башкирского регионального оператора по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» пополнился пятью новыми бункеровозами. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования РБ. Как отметили в пресс-службе ведомства, новые автомобили отличаются экологичностью, маневренностью, экономичностью в эксплуатации, а самое главное, большей грузоподъёмностью.
Функция бункеровозов проста - это загрузка, выгрузка и дальнейшей транспортировка крупных габаритных отходов на полигон. Они являются неким связующим звеном между точками. Пресс-секретарь МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Андрей Яматин уверил жителей Башкирии, что их автопарк будет постоянно пополняться новой техникой.
Он рассказал, что сегодня отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами переживает большие изменения. Привлекаются инвестиции, полным ходом идут системные изменения, внедряются новые технологии и идет модернизация оборудования автомобильного транспорта. Спикер считает, что положительные перемены уже очевидны.
«Для организации более эффективного обслуживания и своевременного вывоза отходов с населённых пунктов, находящихся в отдалённых или труднодоступных местах, наш автопарк постоянно обновляется новой высокотехнологичной техникой, - пояснил Андрей Яматин.
По данным Министерства природопользования и экологии РБ, на сегодняшний день региональными операторами по ТКО закуплено порядка 90 единиц спецтехники, которая позволит повысить качество оказываемых услуг населению по всей республике, а также достичь показателей национального проекта «Экология». Региональные операторы продолжат обновлять свои автопарки и в дальнейшем, так как они заинтересованы в оказании услуги с максимально высоким уровнем качества.