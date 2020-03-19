В Башкирии появилось пять новых бункеровозов

По данным Министерства природопользования и экологии РБ, на сегодняшний день региональными операторами по ТКО закуплено порядка 90 единиц спецтехники, которая позволит повысить качество оказываемых услуг населению по всей республике, а также достичь показателей национального проекта «Экология». Региональные операторы продолжат обновлять свои автопарки и в дальнейшем, так как они заинтересованы в оказании услуги с максимально высоким уровнем качества.