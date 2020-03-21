«Можем и Москве фору дать»: в Уфе вставку между Бельскими мостами могут сдать раньше срока

Мост по расписанию. Строительство вставки между двумя существующими гидросооружениями в створе улице Воровского идёт по графику. И если не будет срывов с поставками металлоконструкций, объект вполне могут сдать раньше срока, а это декабрь следующего года.
За годы работы Василий Чекуров построил немало мостов. Но именно этот мужчина называет самым интересным. Вставку придется установить практически впритык между двумя уже существующими мостами. Многотонные гидросооружения будут разделять десятки сантиметров. Свайные фундаменты для всех семи опор не без трудностей, но установлены.
Возведение нового моста протяженностью 688 метров началось в июле 2019-го в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование работ в текущем году составит полтора миллиарда рублей. На сегодняшний день первые три опоры со стороны аэропорта сооружены на 100 процентов. Остальные на стадии завершения.
Несмотря на довольно сложный проект, на водителях и пассажирах он практически не скажется. Перекрывать мосты не будут. Лишь во время доставки металлоконструкций в ночное время могут ограничить проезд на несколько минут. Сейчас строители собирают стапели, по которым мостовые конструкции в дальнейшем передвинут по пролетам. Сама вставка будет трехполосной и односторонней в направлении аэропорта.
Пропускная способность двух Бельских мостов в створе улицы Воровского – более 100 тысяч автомобилей в сутки. Но и этого порой бывает недостаточно. Поэтому автолюбители с нетерпением ждут окончания строительства вставки между ними. Когда объект будет сдан, о пробках на въезд и выезд из города можно будет забыть.