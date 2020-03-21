«Можем и Москве фору дать»: в Уфе вставку между Бельскими мостами могут сдать раньше срока

Мост по расписанию. Строительство вставки между двумя существующими гидросооружениями в створе улице Воровского идёт по графику. И если не будет срывов с поставками металлоконструкций, объект вполне могут сдать раньше срока, а это декабрь следующего года.

За годы работы Василий Чекуров построил немало мостов. Но именно этот мужчина называет самым интересным. Вставку придется установить практически впритык между двумя уже существующими мостами. Многотонные гидросооружения будут разделять десятки сантиметров. Свайные фундаменты для всех семи опор не без трудностей, но установлены.

При разбуривании натыкались на железобетон, на металл, на деревянные сваи. Это существенно усложняло нашу задачу. Но на сегодняшний день эти все трудности преодолены. Нулевые циклы завершены. Тела опор выведены из земли выше уровня воды. То есть дальше работы ведутся в обычном порядке. Василий Чекуров, заместитель генерального директора «Уралмостострой»

Возведение нового моста протяженностью 688 метров началось в июле 2019-го в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Финансирование работ в текущем году составит полтора миллиарда рублей. На сегодняшний день первые три опоры со стороны аэропорта сооружены на 100 процентов. Остальные на стадии завершения.

Пятая и шестая опора русловые, самые сложные. При подготовке к паводку введутся все опоры, чтобы закончить в срок. К маю эти опоры будут полностью сооружены и готовы принять на себя металлоконструкции пролетного строения. Василий Чекуров, заместитель генерального директора «Уралмостострой»

Несмотря на довольно сложный проект, на водителях и пассажирах он практически не скажется. Перекрывать мосты не будут. Лишь во время доставки металлоконструкций в ночное время могут ограничить проезд на несколько минут. Сейчас строители собирают стапели, по которым мостовые конструкции в дальнейшем передвинут по пролетам. Сама вставка будет трехполосной и односторонней в направлении аэропорта.

Интересен тем, что проезжаешь мимо арочного моста, который стоит рядом, мост 1956 года, прекрасный мост. И пропускаемость этих двух мостов – который рядом стоит, новый, 1993 года – и ещё одного нового моста будет великолепная. Потому что этот пятиполосный, тот шестиполосный. Мы можем и Москве фору дать. Рамиль Худбеев, прораб