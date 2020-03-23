«Прости, что я тебя подвела»: в Уфе вкладчица «Инвестсоцвклада» винит себя в смерти сестры

В Башкирии история с печально известной финансовой пирамидой продолжается. В прошлом году в отношении руководителя потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В финансовую компанию вложились более двух тысяч людей, общая сумма долга кооператива перед людьми достигает 650 млн рублей.

Тяжелобольная сестра пенсионерки умерла, так и не дождавшись своих денег. Резеда Кашаповна рассказывает об этом со слезами на глазах. Пожилая женщина живёт на небольшую пенсию, воспитывает внучку и помогает дочери с лечением. В «Инвестсоцвклад» пенсионерка вложила не только свои сбережения, но и деньги родственников, за что не может себя простить.

И она до последних дней просила, а я до последних дней говорила, что я верну, обязательно. А про себя просила прощения. Говорила: прости меня, пожалуйста, что я тебя так сильно подвела. Её не стало в сентябре.

Резеда Тимербаева, вкладчица кооператива «Инвестсоцвклад»

Эти люди вложили свои сбережения, например, деньги от продажи квартиры в надежде на лучшую жизнь. Сейчас они рассказывают истории, каждая из которых страшнее предыдущей: кто-то умёр, не выдержав новости о пропавших деньгах, и оставив малолетних детей.

 – И теперь эта бабушка воспитывает внучку, а ей под 80 лет. И как ей жить? Ну как вот, скажите? Ну почему сейчас пенсионерам так тяжело сейчас становится?

По словам вкладчиков, им обещали доход до 14% годовых и страхование средств, а после общения с консультантами люди выходили в полной уверенности, что имеют дело с государственным учреждением. На вопрос, куда идут деньги вкладчиков, отвечали: в строительство малоэтажных домов и микрофинансовые организации. Правда, названий компаний сотрудники не знали.

В открытом доступе есть информация, заключались договоры или нет. В отношении данной конкретной организации я вот сегодня увидела, что каких-либо договоров заключено не было. Поэтому, конечно же, якобы куда-то инвестируют – это уже не соответствует действительности.

Гузель Харрасова, адвокат

Яркая реклама, логотип кооператива, похожий на дизайн популярного в Башкортостане банка, созвучное название. Люди, вступившие в «Инвестсоцвклад», клюнули на обещания. Однако итог печален.

Финансовая пирамида – это, прежде всего, организация, которая привлекает средства без чёткого указания объекта инвестирования. И такая организация привлекает средства очередных сберегателей или инвесторов. Они выплачивают из новых поступлений доходы предыдущим.

Марат Кашапов, управляющий отделением - национальным банком по Республике Башкортостан Банка России

Компания работала с 2016 года. В республике был 21 офис «Инвестсоцвклада», из них 10 – в Уфе. В апреле прошлого года в отношении руководителя кооператива МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Организатор предприятия задержан, на данный момент выясняется количество пострадавших. Если вы считаете себя жертвой данной организации, просим вас обратиться в МВД по РБ.

Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан

В Башкортостане только за прошлый год выявили 13 финансовых пирамид. Их организаторы рискуют получить штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы. Сейчас бывшие руководители «Инвестсоцвклада» пытаются добиться признания банкротства через суд. Если им удастся доказать отсутствие у кооператива денежных средств, то более двух тысяч вкладчиков по всей республике точно останутся без своих накоплений.