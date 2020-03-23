«Прости, что я тебя подвела»: в Уфе вкладчица «Инвестсоцвклада» винит себя в смерти сестры

В Башкирии история с печально известной финансовой пирамидой продолжается. В прошлом году в отношении руководителя потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В финансовую компанию вложились более двух тысяч людей, общая сумма долга кооператива перед людьми достигает 650 млн рублей.
Тяжелобольная сестра пенсионерки умерла, так и не дождавшись своих денег. Резеда Кашаповна рассказывает об этом со слезами на глазах. Пожилая женщина живёт на небольшую пенсию, воспитывает внучку и помогает дочери с лечением. В «Инвестсоцвклад» пенсионерка вложила не только свои сбережения, но и деньги родственников, за что не может себя простить.
Эти люди вложили свои сбережения, например, деньги от продажи квартиры в надежде на лучшую жизнь. Сейчас они рассказывают истории, каждая из которых страшнее предыдущей: кто-то умёр, не выдержав новости о пропавших деньгах, и оставив малолетних детей.
– И теперь эта бабушка воспитывает внучку, а ей под 80 лет. И как ей жить? Ну как вот, скажите? Ну почему сейчас пенсионерам так тяжело сейчас становится?
По словам вкладчиков, им обещали доход до 14% годовых и страхование средств, а после общения с консультантами люди выходили в полной уверенности, что имеют дело с государственным учреждением. На вопрос, куда идут деньги вкладчиков, отвечали: в строительство малоэтажных домов и микрофинансовые организации. Правда, названий компаний сотрудники не знали.
Яркая реклама, логотип кооператива, похожий на дизайн популярного в Башкортостане банка, созвучное название. Люди, вступившие в «Инвестсоцвклад», клюнули на обещания. Однако итог печален.
Компания работала с 2016 года. В республике был 21 офис «Инвестсоцвклада», из них 10 – в Уфе. В апреле прошлого года в отношении руководителя кооператива МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В Башкортостане только за прошлый год выявили 13 финансовых пирамид. Их организаторы рискуют получить штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы. Сейчас бывшие руководители «Инвестсоцвклада» пытаются добиться признания банкротства через суд. Если им удастся доказать отсутствие у кооператива денежных средств, то более двух тысяч вкладчиков по всей республике точно останутся без своих накоплений.