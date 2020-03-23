«Прости, что я тебя подвела»: в Уфе вкладчица «Инвестсоцвклада» винит себя в смерти сестры

В Башкирии история с печально известной финансовой пирамидой продолжается. В прошлом году в отношении руководителя потребительского кооператива «Инвестсоцвклад» возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В финансовую компанию вложились более двух тысяч людей, общая сумма долга кооператива перед людьми достигает 650 млн рублей.

Тяжелобольная сестра пенсионерки умерла, так и не дождавшись своих денег. Резеда Кашаповна рассказывает об этом со слезами на глазах. Пожилая женщина живёт на небольшую пенсию, воспитывает внучку и помогает дочери с лечением. В «Инвестсоцвклад» пенсионерка вложила не только свои сбережения, но и деньги родственников, за что не может себя простить.

И она до последних дней просила, а я до последних дней говорила, что я верну, обязательно. А про себя просила прощения. Говорила: прости меня, пожалуйста, что я тебя так сильно подвела. Её не стало в сентябре. Резеда Тимербаева, вкладчица кооператива «Инвестсоцвклад»

Эти люди вложили свои сбережения, например, деньги от продажи квартиры в надежде на лучшую жизнь. Сейчас они рассказывают истории, каждая из которых страшнее предыдущей: кто-то умёр, не выдержав новости о пропавших деньгах, и оставив малолетних детей.

– И теперь эта бабушка воспитывает внучку, а ей под 80 лет. И как ей жить? Ну как вот, скажите? Ну почему сейчас пенсионерам так тяжело сейчас становится?

По словам вкладчиков, им обещали доход до 14% годовых и страхование средств, а после общения с консультантами люди выходили в полной уверенности, что имеют дело с государственным учреждением. На вопрос, куда идут деньги вкладчиков, отвечали: в строительство малоэтажных домов и микрофинансовые организации. Правда, названий компаний сотрудники не знали.

В открытом доступе есть информация, заключались договоры или нет. В отношении данной конкретной организации я вот сегодня увидела, что каких-либо договоров заключено не было. Поэтому, конечно же, якобы куда-то инвестируют – это уже не соответствует действительности. Гузель Харрасова, адвокат

Яркая реклама, логотип кооператива, похожий на дизайн популярного в Башкортостане банка, созвучное название. Люди, вступившие в «Инвестсоцвклад», клюнули на обещания. Однако итог печален.

Финансовая пирамида – это, прежде всего, организация, которая привлекает средства без чёткого указания объекта инвестирования. И такая организация привлекает средства очередных сберегателей или инвесторов. Они выплачивают из новых поступлений доходы предыдущим. Марат Кашапов, управляющий отделением - национальным банком по Республике Башкортостан Банка России

Компания работала с 2016 года. В республике был 21 офис «Инвестсоцвклада», из них 10 – в Уфе. В апреле прошлого года в отношении руководителя кооператива МВД возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Организатор предприятия задержан, на данный момент выясняется количество пострадавших. Если вы считаете себя жертвой данной организации, просим вас обратиться в МВД по РБ. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан