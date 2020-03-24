В Башкирии начали выращивать энтомофагов

Специалисты Россельхозцентра республики организовали производство энтомофагов. Это полезные насекомые, которые уничтожают тлю, трипсов и много других вредителей, приносящих ущерб растениеводам. В лаборатории центра будут размножать два вида энтомофагов.

Златоглазка – небольшое насекомое из семейства сетчетокрылых. Ее личинки питаются тлей, клещами, гусеницами. И второй вид – Габрабракон. Известно, что это полезное насекомое паразитирует практически на всех видах листогрызущих и заражает более 75 видов вредных чешуекрылых насекомых.

Златоглазка – это неспециализированный хищник. Они поедают насекомых, которых встречают на своем пути. За свою жизнь – это порядка двух недель развития личиночной фазы – они поедают порядка 500-600 насекомых, например, тли.

Энтомофаги – это биологический метод защиты растений, без применения каких-либо химических препаратов. Их можно использовать как в теплицах, так и в открытом грунте, получая в итоге экологически чистую продукцию. Сейчас в Россельхозцентре активно размножают полезных насекомых, чтобы с наступлением нового сезона обеспечить заявки населения и аграриев Башкортостана. За свою деятельность специалисты центра получили золотую медаль на прошедшем в Уфе Агропромышленном форуме.