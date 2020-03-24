Минздрав Башкирии: в республике нет дефицита аппаратов ИВЛ

Дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких в Башкортостане нет. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин. По его словам, их в больницах региона насчитывается порядка 700.

Кроме этого, имеются также портативные аппараты, которые могут использоваться по тому же назначению, и наркозно-дыхательные аппараты. Сегодня стало известно о трех подтвержденных случаях заражения коронавируса в Башкирии. Это две женщины, которые вернулись из Европы, и один мужчина, который находился в командировке в Москве. Все заболевшие изолированы, контактировавшие с ними лица устанавливаются.