«Ничего не забудем и не простим!»: жителей Башкирии ждет наказание за нарушение карантина по коронавирусу

Глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал тех жителей республики, что нарушили режим самоизоляции после прибытия из-за границы. По словам руководителя региона, в Башкирии до сих пор низкий уровень дисциплины у туристов, вернувшихся из поездок в иностранные государства. На сегодняшний день, 35% граждан нарушают режим самоизоляции.

Тех жителей Башкирии, что удалось поймать на нарушениях, ждет наказание. По данным замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александра Жеребцова, в отношении 37 человек возбуждены дела об административном правонарушении. Радий Хабиров, в свою очередь, пообещал, что все они будут наказаны согласно действующему законодательству. 

«В Китае, сейчас показывают, суды заполнены делами, и штампуют кому два года, кому год за те действия, которые они осуществляли в период чрезвычайной ситуации. Мы это тоже никому не забудем и не простим. Нам надо наказывать этих людей. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, сильно ужесточающий ответственность за нарушение карантинного режима. Я полагаю, что с высокой долей вероятности он будет принят. В этом случае мы получим дополнительный инструмент воздействия на этих людей, которые безответственны по отношению к себе и окружающим»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Ранее bash.news сообщал о самом громком случае нарушения карантинного режима. Известный уфимский блогер Гузель Шарафутдинова отказалась самоизолироваться после возвращения из Таиланда. Ее действия вызвали волну возмущения у жителей Башкирии. На данный момент ее оштрафовали на 500 рублей за нарушение карантина. 