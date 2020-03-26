«Ничего не забудем и не простим!»: жителей Башкирии ждет наказание за нарушение карантина по коронавирусу

«В Китае, сейчас показывают, суды заполнены делами, и штампуют кому два года, кому год за те действия, которые они осуществляли в период чрезвычайной ситуации. Мы это тоже никому не забудем и не простим. Нам надо наказывать этих людей. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, сильно ужесточающий ответственность за нарушение карантинного режима. Я полагаю, что с высокой долей вероятности он будет принят. В этом случае мы получим дополнительный инструмент воздействия на этих людей, которые безответственны по отношению к себе и окружающим»

Радий Хабиров, глава Башкирии