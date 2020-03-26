«Ничего не забудем и не простим!»: жителей Башкирии ждет наказание за нарушение карантина по коронавирусу

Глава Башкирии Радий Хабиров жестко раскритиковал тех жителей республики, что нарушили режим самоизоляции после прибытия из-за границы. По словам руководителя региона, в Башкирии до сих пор низкий уровень дисциплины у туристов, вернувшихся из поездок в иностранные государства. На сегодняшний день, 35% граждан нарушают режим самоизоляции.
Тех жителей Башкирии, что удалось поймать на нарушениях, ждет наказание. По данным замруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Александра Жеребцова, в отношении 37 человек возбуждены дела об административном правонарушении. Радий Хабиров, в свою очередь, пообещал, что все они будут наказаны согласно действующему законодательству.
Ранее bash.news сообщал о самом громком случае нарушения карантинного режима. Известный уфимский блогер Гузель Шарафутдинова отказалась самоизолироваться после возвращения из Таиланда. Ее действия вызвали волну возмущения у жителей Башкирии. На данный момент ее оштрафовали на 500 рублей за нарушение карантина.