Блогера из Уфы, которая нарушила режим карантина, оштрафовали

Инстаграм-блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова попала в громкий скандал, на который отреагировал даже Радий Хабиров. Девушка с семьей вернулась из Таиланда в Башкирию и пренебрегла самоизоляцией. На следующий же день после возвращения девушка отправилась к родителям, чем возмутила подписчиков.

Фолловеры блогера указали девушке на то, что из-за угрозы распространения коронавируса следует уйти в добровольную самоизоляцию, на что Гузель отреагировала гневно и назвала подписчиков «подпердышами». История на этом не закончилась, так как в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за коронавируса, который подразумевает уголовное и административное наказание за нарушение карантина. Радий Хабиров лично высказался по резонансному случаю и потребовал наказать всех нарушителей.

Собственный источник в правительстве сообщает, что Гузель осознала все последствия нарушения карантина, она ушла в самоизоляцию, поэтому уголовное дело заводиться не будет. Блогер обязана выплатить штраф в размере 500 рублей. Все, кто недавно вернулся из поездок, обязательно должны уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Шарафутдинова пришла в себя, села на карантин, прекратила говорить, что меры избыточны, а потому ее правонарушение признано незначительным, уголовного дела не будет. источник в правительстве