В Башкирии провели уникальную операцию на сердце

В Республиканском кардиологическом центре была проведена уникальная операция на сердце. Было проведено закрытие протезной фистулы на сердце жителя соседнего региона, которого долгое время мучила одышка и головокружение. В режиме онлайн башкирских врачей консультировал профессор из Италии Эустахио Онорато.
Уникальность проведенной операции заключалась в нескольких факторах. Состав бригады врачей был мультидисциплинарным: кардиохирурги, рентгехирурги, кардиологи, функциональные диагносты и инженеры. Было использовано уникальное оборудование, которое соединило рентгеновское изображение с УЗИ. Оборудование было получено в РКЦ в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Пациенту был установлен уникальное устройство, в числе разработчиков которого был и итальянский врач Эустахио Онорато, курировавший ход операции. Из-за нового оборудования восстановление пациента заняло меньше времени, и уже через несколько дней он отправился домой. За два дня врачам РКЦ удалось сделать две подобные сложнейшие операции.