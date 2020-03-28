Радий Хабиров показал фото с места строительства новой инфекционки в Уфе

В Уфе приступили к строительству новой инфекционной больницы. Как уже сообщалось ранее, медучреждение будет предназначаться для пациентов с подозрением на коронавирус. Больницу поручено построить в самые короткие сроки.

В своих соцсетях глава региона показал фото с места строительства. Площадку Радий Хабиров посетил лично. Ранее на стройке побывал первый вице-премьер Андрей Назаров.

Радий Хабиров также сообщил в соцсетях, что сроки строительства удивят. К строительству приступили 25 марта. Сейчас, судя по фото, на площадке работает несколько единиц спецтехники.