Власти Башкирии поддержат 13 отраслей экономики в условиях пандемии

Налоговые каникулы в виде отсрочки на шесть месяцев начнутся и у предприятий малого и среднего бизнеса. Но это не коснется НДС. Об этом заявил Владимир Путин.
Также с 30% до 15% снизится размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ. Пониженная ставка вводится как стимул для удержания уровня выплат. О беспрецедентных мерах поддержки заявил на этой неделе и Радий Хабиров. Помощь на 15 млрд рублей получит бизнес республики, который пострадал от коронавируса. Руководитель Башкортостана утвердил новые антикризисные меры. Подробнее о них, а также дополнительных разъяснениях Минтруда – в материале БСТ.
Для кафе «Кумпан», как и всего малого бизнеса, пандемия по коронавирусу стала чувствительна и поставила буквально на грань выживания. Никого из посетителей внутри, кофе – только на вынос и все это – сильный удар по сети. Собственник бизнеса Михаил Кумпан говорит, что все мысли сейчас даже не о деньгах, а о более серьезных ценностях – здоровье и жизни.
Выставочная деятельность тоже замерла. Все форумы перенесены на осень, часть сотрудников – в административном отпуске, часть – на удаленной работе. Что будет дальше, остается только гадать. Ущерб – миллионы рублей.
Общепит, туризм, гостиничный бизнес, учреждения образования, культуры и спорта – всего по 13 направлениям в экономической деятельности будет оказываться первоочередная поддержка от властей. В перечень включены те, кто наиболее сильно пострадал от коронавируса. Радий Хабиров объявил о беспрецедентных мерах на 15 млрд рублей. Средства выделит региональный бюджет, в частности, за счет сокращения Республиканской адресной инвестиционной программы.
Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для инвесторов. Будут компенсировать курсовую разницу на приобретение технологического оборудования по приоритетным инвестпроектам, а также расходы на строительство инженерных сетей.
В Башкортостане, как и по всей стране, действуют жесткие меры для нераспространения коронавируса. С 28 марта и по 5 апреля закрываются все ТЦ. Но есть исключения: будут открыты аптеки, продуктовые магазины, организации, которые предоставляют услуги связи, а также зоомагазины и те торговые комплексы, где есть такие магазины. Салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны также должны быть закрыты. Каким образом будут происходить выплаты в объявленную президентом страны нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, разъяснили в Минтруда. Выплаты должны быть с сохранением зарплаты. Если есть угрозы увольнения – звонить на телефон горячей линии.
Радий Хабиров также утвердил список заболеваний, при которых обязателен режим самоизоляции. В перечне – сахарный диабет, болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, перенесенные операции по трансплантации, новообразования.
Последствия ситуации предсказать никто не берется. Сейчас не понятно, что будет дальше и когда это закончится. Остается только ждать хороших новостей. Определенным сигналом станет информация о снижении числа заболевших и умерших от COVID-19.