Власти Башкирии поддержат 13 отраслей экономики в условиях пандемии

Налоговые каникулы в виде отсрочки на шесть месяцев начнутся и у предприятий малого и среднего бизнеса. Но это не коснется НДС. Об этом заявил Владимир Путин.

Также с 30% до 15% снизится размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ. Пониженная ставка вводится как стимул для удержания уровня выплат. О беспрецедентных мерах поддержки заявил на этой неделе и Радий Хабиров. Помощь на 15 млрд рублей получит бизнес республики, который пострадал от коронавируса. Руководитель Башкортостана утвердил новые антикризисные меры. Подробнее о них, а также дополнительных разъяснениях Минтруда – в материале БСТ.

Для кафе «Кумпан», как и всего малого бизнеса, пандемия по коронавирусу стала чувствительна и поставила буквально на грань выживания. Никого из посетителей внутри, кофе – только на вынос и все это – сильный удар по сети. Собственник бизнеса Михаил Кумпан говорит, что все мысли сейчас даже не о деньгах, а о более серьезных ценностях – здоровье и жизни.

Наша задача сейчас – правильно пройти и объяснить. Мы всегда проявляли заботу о наших друзьях, потому что наши гости – это наши друзья. Сейчас мы говорим не о то, чтобы зарабатывать или сохранить бизнес, мы говорим о том, что сохранить здоровье и безопасность. Михаил Кумпан, собственник сети кофеен

Выставочная деятельность тоже замерла. Все форумы перенесены на осень, часть сотрудников – в административном отпуске, часть – на удаленной работе. Что будет дальше, остается только гадать. Ущерб – миллионы рублей.

Огромный ущерб, потому что это мероприятия, это огромные сферы, которые задействованы. Это не только коллективы компаний, это та сфера, которая задействована в выставках – это гостиницы, рестораны, самолеты, билеты. То есть каждый рубль за выставку приносил прибыль той отрасли, региону, в котором это проходило. Альбина Кильдигулова, генеральный директор БВК

Общепит, туризм, гостиничный бизнес, учреждения образования, культуры и спорта – всего по 13 направлениям в экономической деятельности будет оказываться первоочередная поддержка от властей. В перечень включены те, кто наиболее сильно пострадал от коронавируса. Радий Хабиров объявил о беспрецедентных мерах на 15 млрд рублей. Средства выделит региональный бюджет, в частности, за счет сокращения Республиканской адресной инвестиционной программы.

Разработан пакет преференций по своим масштабам, я бы сказал, беспрецедентный. Объем региональной государственной поддержки составит около 15 млрд рублей. Мы комплексно дополняем федеральные меры с позиции нашей компетенции, полномочий и нашего бюджета. Чтобы реализовать все задуманное, нужно выстроить новую систему управления без излишних бюрократических процедур. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для инвесторов. Будут компенсировать курсовую разницу на приобретение технологического оборудования по приоритетным инвестпроектам, а также расходы на строительство инженерных сетей.

Мы эту курсовую разницу возмещаем при условии, что этот инвестиционный проект будет развиваться в тех же сроках, о которых мы договаривались ранее. Остановка может быть из-за изменения курса валюты, если мы это берем на себя, значит, нет причин для изменения графика. Поэтому он проходит в том же периоде, что мы планировали до этого. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

В Башкортостане, как и по всей стране, действуют жесткие меры для нераспространения коронавируса. С 28 марта и по 5 апреля закрываются все ТЦ. Но есть исключения: будут открыты аптеки, продуктовые магазины, организации, которые предоставляют услуги связи, а также зоомагазины и те торговые комплексы, где есть такие магазины. Салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, парикмахерские, солярии, бани, сауны также должны быть закрыты. Каким образом будут происходить выплаты в объявленную президентом страны нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, разъяснили в Минтруда. Выплаты должны быть с сохранением зарплаты. Если есть угрозы увольнения – звонить на телефон горячей линии.

Разница между выходными и нерабочими в том, что здесь не будет двойной оплаты. При этом очень много изъятий, для тех организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность городов. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защиты населения

Радий Хабиров также утвердил список заболеваний, при которых обязателен режим самоизоляции. В перечне – сахарный диабет, болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, перенесенные операции по трансплантации, новообразования.