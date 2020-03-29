«Пуля прошла на вылет»: истории ветеранов из Башкирии

Телеканал БСТ продолжает обратный отсчет до главного праздника страны. Серию репортажей мы посвящаем тем, кто приближал весну Победы, воевал на фронте или трудился в тылу. У многих роковые 40-е отняли детство, наша цель – рассказать 75 еще нерасказанных историй героев.
Ветерана Габдрауфа Гареева военнослужащие встречают с почестями. В Оренбургскую область из Белебея он приехал ради своей мечты – сесть в кабину модернизированного танка Т-72 Б 3. Именной шлем он получил в подарок. С позывным «метеор» Габдрауф Саляхович прошел всю войну. На фронт он ушел 17-летним юнцом. Мехвод на танке Т-34 объехал половину Европы. Во время своего первого марш-броска в Польше он остановил танк, чтобы убрать с дороги раненого человека. Командир боевой машины тогда преподал юноше урок.
Встречать весну в кабине боевой машины для Габдрауфа Гареева стало уже традицией. В прошлом году благодаря нашему телеканалу ветеран смог вновь занять место механика-водителя в танке Т-34. Раз мечтам даже в таком возрасте свойственно сбываться, теперь загадал встретить День Победы на параде в Москве.
Вспоминая роковые 40-е, Раиса Злобина говорит, что для нее до сих пор нет ничего вкуснее сырого картофеля, которым спасались от лютого голода. Когда началась война, ей было всего четыре года. Детство многих советских детей было еще страшнее. Семья ее покойного мужа Вячеслава Злобина жила в Литве. Когда напали фашисты, армия отступала в спешке. Военнослужащим пришлось оставить свои семьи, по сути, на произвол. Вместе с мамой, сестрами и братом они попали в концлагерь «Заксенхаузен». Взрослых отправляли на работы. Детям же еду приходилось добывать самим. При том, что фашисты особо не церемонились.
Раиса Георгиевна вспоминает, что муж часто говорил о том, что детям войны нет никакой помощи. И наделся, что государство окажет поддержку. Его не стало 1996 году.
Махмут Кулсубаевич – труженик тыла, когда начал работать, был всего на два года старше своих правнуков Рузиля с Лейлой. Трудиться в колхозе стал с 10 лет, а в 11 перешел в бригадиры. Мужчин попросту не было в деревне. В 41-м Махмут Бикбаев окончил 20-дневные курсы и сел за руль трактора. На кресло шофёра приходилось подкладывать то книги, то одежду. Мальчишку едва было видно из-за баранки. Заботились тогда о себе сами. Даже спустя 75 лет едва получается сдержать слёзы.
История Победы – это не только рассказы из окопов. Это и про тех, кто ковал детали для оружия и техники. Про тех, кто отправлял на фронт продовольствие, кто вспахивал поля, сеял и собирал хлеб. При этом сами они часто голодали и оставались без сил. Как ни у кого у них было непреодолимое желание жить, живут сейчас благодаря ним их дети. И уже правнуки, совсем ещё маленькие, рассказывают стихи о Победе, пока что, может, даже не конца понимая весь смысл этих строк.