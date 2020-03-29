«Пуля прошла на вылет»: истории ветеранов из Башкирии

История Победы – это не только рассказы из окопов. Это и про тех, кто ковал детали для оружия и техники. Про тех, кто отправлял на фронт продовольствие, кто вспахивал поля, сеял и собирал хлеб. При этом сами они часто голодали и оставались без сил. Как ни у кого у них было непреодолимое желание жить, живут сейчас благодаря ним их дети. И уже правнуки, совсем ещё маленькие, рассказывают стихи о Победе, пока что, может, даже не конца понимая весь смысл этих строк.