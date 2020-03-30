В Уфе врачи показали, где находятся пациенты с подтвержденным коронавирусом

На фоне стремительно растущей угрозы распространения COVID-19 в Башкортостане врачи уфимской инфекционной больницы №4 готовы к худшему развитию сценария. Избежать его вряд ли получится, если люди в нерабочую неделю вместо домашней самоизоляции будут посещать общественные места. Мы встретились с теми, кто первыми встречает пациентов с подозрением на коронавирус.

В трудовой книжке врача-инфекциониста Анастасии Свириной указано лишь одно место работы. Вот уже 8 лет она встречает поступающих пациентов в 4-ю инфекционную больницу Уфы. Грипп, кишечная палочка, гепатит. Теперь в числе первых специалистов осматривать приходится и людей с подозрением на COVID-19.

Единственное, изменились приёмы в плане именно с обследованием на коронавирус. Они обследуются у нас или в 6 боксе, потом мы их переводим в отделение. Или они у нас сразу едут в определенные отделения. Анастасия Свирина, заведующая приёмным покоем инфекционной клинической больницы №4

Все пятеро жителей республики, у которых диагноз коронавирус подтвердился, проходят лечение в боксах с отдельным входом. В случае необходимости 4-я инфекционная больница может принять 90 человек. Резервные места подготовлены и в других медучреждениях города.

В корпусе, где лежат больные коронавирусом, защитная одежда врачей более серьезная. В них можно зайти даже в изолированные боксы. Материал не пропускает воздух, но из-за этого уже через несколько минут внутри костюм превращается в сауну.

В специальных костюмах – они называются противочумные – врачи 4-й инфекционной больницы обследуют своих пациентов. Внутри очень жарко. К больным с подтвержденным диагнозом коронавируса врачи заходят именно в таких костюмах. Работать очень тяжело.

Флорид Хисамиев говорит, что иногда в таком виде приходится ходить до 3 часов. У 15 пациентов в его отделении – подозрение на коронавирус. Общался он и с уфимцем, который утверждал, что заразился в рабочей командировке в Москве, скрыв факт отдыха за границей. Как и Анастасию Свирину, Флорида Хисамиева дома ждёт вторая половина и маленькие дети. Права на ошибку нет ни у кого.

Дети у меня ещё достаточно маленькие, чтобы сильно беспокоится. Одному 3,5 года, другому 1,5 всего-навсего. Супруга, безусловно, переживает, но мы сами выбрали эту профессию, и ее нужно выполнять как положено. Флорид Хисамиев, и.о. заведующего отделением инфекционной клинической больницы №4