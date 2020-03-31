В Уфе откроют вторую вертолётную площадку для санавиации

Основные работы завершены, сейчас территорию благоустраивают, в ближайшее время нанесут разметку. Маркировка будет со специальными опознавательными знаками. На балансе Министерства здравоохранения республики уже есть одна посадочная вертолётная площадка.
Она находится во дворе Перинатального центра. В соответствии с проектом, который разработан совместно с корпорацией Минздрава и Гостранса, в Башкортостане планируется строительство 8 площадок. По плану сдача объекта должна состояться в середине апреля.
Санавиация поможет в первую очередь отдалённым районам. В пример медики приводят ЧП под Улу-Теляком. Тогда в 1989 году мощный взрыв полностью уничтожил два пассажирских состава. По официальным данным, в них находилось около 1 200 человек, почти половина погибла. Многих пострадавших удалось спасти благодаря госпитализации на вертолетах.