В Уфе откроют вторую вертолётную площадку для санавиации

Основные работы завершены, сейчас территорию благоустраивают, в ближайшее время нанесут разметку. Маркировка будет со специальными опознавательными знаками. На балансе Министерства здравоохранения республики уже есть одна посадочная вертолётная площадка.

Она находится во дворе Перинатального центра. В соответствии с проектом, который разработан совместно с корпорацией Минздрава и Гостранса, в Башкортостане планируется строительство 8 площадок. По плану сдача объекта должна состояться в середине апреля.