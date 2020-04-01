В Башкирии выявлен восьмой пациент с коронавирусом

В Башкирии зафиксирован восьмой случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Кумертау Олег Фролов. Это второй пациент, который заразился в этом городе.
Подробностей о заболевшем, пока не сообщается. Неизвестно, заразился ли человек за рубежом или уже на территории Башкирии. Отметим, что за сутки это третий выявленный случай заражения.
Всего по состоянию на 31 марта под подозрением на коронавирус в больницах находится более ста человек, из них 18 - дети. В Башкирии остается семь зараженных, их состояние удовлетворительное. Одной жительнице Башкирии удалось выздороветь.
Напомним, с 31 марта на территории Башкирии введен режим полной самоизоляции граждан. Ранее bash.news отвечал на самые частые вопросы, возникшие из-за введение карантинного режима.