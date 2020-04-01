В Башкирии разрабатывают дополнительные меры поддержки медиков

В республике разрабатывают дополнительные меры материальной поддержки врачей и медперсонала, об этом во время заседания президиума Правительства сообщил первый вице-премьер Андрей Назаров. В республике сейчас разворачивается дополнительно более 2 тысяч коек для приема заболевших. Больницам нужно быть готовым работать по самому тяжелому графику.
Министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов сообщил, что пакет антикризисных документов будет готов и согласован в первой декаде апреля. Во время заседания президиума были затронуты и вопросы сельского хозяйства. Аграрии башкирского Зауралья и юга республики получат компенсации за прошлогоднюю засуху. Утвердили порядок предоставления компенсации до 50% от суммы ущерба.
Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства