Боец СВО из Башкирии: «Поддержка близких придает сил»

Участник специальной военной операции из Кармаскалинского района Нуриман Шаймарданов заряжает окружающих своим оптимизмом и позитивным настроем. Эти качества особенно важны в его работе: он занимает должность заместителя командира штурмового отряда по военно-политической работе. Ему необходимо поддерживать боевой дух сослуживцев и быть для них примером.

Кроме того, человек, прошедший через боевые действия, глубже понимает ценность жизни и счастья.

Оптимизм и жизнелюбие Нуримана Рамазановича — не только следствие пережитого, но и черта характера, заложенная с детства. Знакомые вспоминают его как активного, озорного мальчика, который всегда участвовал во всех мероприятиях. Сегодня тот же задор и энергия помогают ему справляться с задачами в зоне СВО.

Позывной «Журналист» у Нуримана появился еще в Новосибирском военном училище. За красивый почерк ему доверили заполнять журнал — прозвище прижилось и осталось с ним на передовой.

Нуриман получил военное образование в одном из престижных вузов страны. Решение связать жизнь с армией созрело у него еще в 10 классе. Не последнюю роль сыграл пример отца — Рамазана Шаймарданова, который много лет занимается военно-патриотическим воспитанием. Он руководит военно-патриотическим клубом имени Радика Талипова в школе деревни Старобабичево. Вместе со школьниками они участвуют в районных и республиканских мероприятиях, а также больше десяти лет выезжают на места сражений Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской экспедиции «Вахта Памяти». Нуриман дважды ездил с отцом в Ленинградскую область и помогал в поисковых работах.

С детства парень дружил со спортом — занимался ушу-саньда. Хорошая физическая подготовка и упорство помогли ему осуществить мечту и стать курсантом военного училища.

Хотя я примерно понимал, что такое военная служба, сначала мне было тяжеловато привыкнуть к распорядку дня и физическим нагрузкам. Но если ты умеешь правильно относиться ко всему и настраивать себя, то можно преодолеть трудности. Годы учебы в училище дали мне не только военные знания, но и помогли развить силу духа. позывной «Журналист»

В 2023 году он получил диплом и был направлен в военный городок Мулино Нижегородской области. Штабная работа давалась легко, но не грела душу. Хотелось быть там, где нужнее — на передовой, вместе с однокурсниками, которые уже воевали. Он добился своего и отправился в зону спецоперации. В своей нынешней должности служит уже более восьми месяцев.

Недавно отец бойца Рамазан Шаймарданов вместе с Надиром Абуталиповым ездили к Нуриману с гуманитарным грузом. Земляки из Старобабичево собрали гостинцы, а ветераны пограничных войск Гафурийского района отправили передвижную баню и колеса для «Урала».

Несмотря на то, что между мной и близкими тысячи километров, я ощущаю тепло их сердец и духовную поддержку. Эти чувства всегда придают мне сил. позывной «Журналист»

Героизм солдат и единство народа, готового поддерживать своих защитников, — вот что делает нас непобедимыми.

