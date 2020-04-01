Радий Хабиров проинспектировал ход строительства инфекционного центра

Новый инфекционный центр в Уфе будет готов к июню. Врачи будут здесь и работать, и жить. Глава региона проинспектировал ход строительства, а также посетил недавно перепрофилированную демскую больницу.
Несмотря на полную готовность, сегодня все надеются, что она так и не понадобится. Еще недавно здесь были рядовые пациенты, сейчас палаты пусты, к счастью. Больницу перепрофилировали под госпитальную базу для приема больных коронавирусом. Радий Хабиров сегодня посетил медучреждение и проверил готовность.
Врачи, которые будут работать с пациентами с коронавирусом, обязаны жить в больницах до конца эпидемии и ещё две недели после выписки последнего инфицированного. Они не смогут видеть семью, близких. Сами будут круглосуточно находиться в зоне риска.
Демская больница рассчитана на 215 коек. Допместа еще организованы в 3, 5, 10 и 18-й больницах. Помимо этого, идет строительство еще одной инфекционной больницы в Зубово. У рабочих всего около двух месяцев. Стройка должна быть закончена к июню. Это на вид здесь лишь голая земля, но работы проделано уже немало. Идет подготовка участка, почвы. Проект больницы, на который уходят месяцы, выполнен в рекордно короткие сроки – всего 8 дней.
Вот так будет выглядеть комплекс. Это одноэтажные боксы. Изолированные, герметичные палаты. Они смогут вместить 520 пациентов. Предусмотрена автономная вентиляция с системой очистки воздуха всех помещений. Тут же расположится аптека и общежитие для врачей. Вся территория будет под охраной. Во время строительства используется технология быстровозводимого каркасного здания. Но срок эксплуатации немаленький – до ста лет.
По России в основном Министерство обороны возводит небольшие госпитальные пункты. Подобный же инфекционный центр строят только в Москве и Уфе.