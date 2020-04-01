Радий Хабиров проинспектировал ход строительства инфекционного центра

Новый инфекционный центр в Уфе будет готов к июню. Врачи будут здесь и работать, и жить. Глава региона проинспектировал ход строительства, а также посетил недавно перепрофилированную демскую больницу.

Несмотря на полную готовность, сегодня все надеются, что она так и не понадобится. Еще недавно здесь были рядовые пациенты, сейчас палаты пусты, к счастью. Больницу перепрофилировали под госпитальную базу для приема больных коронавирусом. Радий Хабиров сегодня посетил медучреждение и проверил готовность.

Врачи, которые будут работать с пациентами с коронавирусом, обязаны жить в больницах до конца эпидемии и ещё две недели после выписки последнего инфицированного. Они не смогут видеть семью, близких. Сами будут круглосуточно находиться в зоне риска.

Демская больница рассчитана на 215 коек. Допместа еще организованы в 3, 5, 10 и 18-й больницах. Помимо этого, идет строительство еще одной инфекционной больницы в Зубово. У рабочих всего около двух месяцев. Стройка должна быть закончена к июню. Это на вид здесь лишь голая земля, но работы проделано уже немало. Идет подготовка участка, почвы. Проект больницы, на который уходят месяцы, выполнен в рекордно короткие сроки – всего 8 дней.

Во-первых, нам точно нужна инфекционная, потому что мы не знаем, хотя мы прогнозируем какие-то положительные сдвиги с коронавирусом, но я всегда настроен на худший сценарий, чтобы потом мы не оказались обезоружены, если вирус будет стремительно распространяться и количество больных будет увеличиваться. Чтобы люди потом не валялись по коридорам, не хватало ИВЛ, поэтому сейчас страхуемся. Во-вторых, это уникальный шанс попробовать возможности нашего строительного комплекса, нашей управленческой команды. Никогда в истории у нас в республике так быстро не строили объект на 16 тысяч квадратных метров. Это хороший вызов. Самое главное, это не прихоть, нам это действительно нужно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вот так будет выглядеть комплекс. Это одноэтажные боксы. Изолированные, герметичные палаты. Они смогут вместить 520 пациентов. Предусмотрена автономная вентиляция с системой очистки воздуха всех помещений. Тут же расположится аптека и общежитие для врачей. Вся территория будет под охраной. Во время строительства используется технология быстровозводимого каркасного здания. Но срок эксплуатации немаленький – до ста лет.