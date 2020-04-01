В Башкирии онкобольных осматривают дистанционно

В период режима самоизоляции уфимские специалисты консультируют коллег из районов и городов онлайн. В большинстве случаев нужны только данные о состоянии пациента. В столицу республики направляют, только если присутствие больного необходимо для дополнительных обследований и госпитализации.

Врач с помощью эндоскопических инструментов удаляет поражённые ткани. На операционном столе – онкопациент. Диагноз: рак прямой кишки. Хирурги работают в привычном режиме. Ежедневно в онкодиспансере проводят до 50 операций.

Хирург работает через небольшие разрезы. Метод закрытый, поэтому и щадящий. Меньше времени уйдёт на реабилитацию. В течение недели пациента выпишут из стационара. Для тех, кто вынужден посещать медицинские учреждения или возвращаться с реабилитации домой, ограничения на передвижение во время режима самоизоляции в Башкортостане не действуют.

Онкопациентам из районов и городов Башкортостана теперь не всегда обязательно ехать в столицу республики. Если нет необходимости в личном присутствии больного, то обследование может пройти удалённо. В онкодиспансере работает система дистанционных консультаций. Уфимские специалисты дают рекомендации.

Когда необходимости приезда пациента к нам нет, мы общаемся посредством документов, которые присылают врачи из районов. И даём ответ на те заданные вопросы, которые интересуют врачей. При необходимости мы дополнительно назначаем обследования в условиях нашего диспансера. Николай Штефан, врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера