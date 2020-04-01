В Башкирии онкобольных осматривают дистанционно

В период режима самоизоляции уфимские специалисты консультируют коллег из районов и городов онлайн. В большинстве случаев нужны только данные о состоянии пациента. В столицу республики направляют, только если присутствие больного необходимо для дополнительных обследований и госпитализации.
Врач с помощью эндоскопических инструментов удаляет поражённые ткани. На операционном столе – онкопациент. Диагноз: рак прямой кишки. Хирурги работают в привычном режиме. Ежедневно в онкодиспансере проводят до 50 операций.
Хирург работает через небольшие разрезы. Метод закрытый, поэтому и щадящий. Меньше времени уйдёт на реабилитацию. В течение недели пациента выпишут из стационара. Для тех, кто вынужден посещать медицинские учреждения или возвращаться с реабилитации домой, ограничения на передвижение во время режима самоизоляции в Башкортостане не действуют.
Онкопациентам из районов и городов Башкортостана теперь не всегда обязательно ехать в столицу республики. Если нет необходимости в личном присутствии больного, то обследование может пройти удалённо. В онкодиспансере работает система дистанционных консультаций. Уфимские специалисты дают рекомендации.
Система «Промед» в Башкортостане работает уже 2 года. По словам специалистов, раньше – в тестовом режиме. Прежде в день поступало от 5 до 10 заявок. Сейчас – около сотни. В перспективе после снятия режима самоизоляции медики планируют и дальше работать удалённо. Таким образом врачи ликвидируют очереди в онкодиспансере. Сейчас большое скопление людей – это потенциальный источник распространения коронавируса. Особо опасен он для онкобольных – для тех, кто уже всеми силами борется за жизнь.