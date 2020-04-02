Названы главные симптомы коронавируса

Стали известные главные признаки COVID-19. В первую очередь, у пациентов имеется такой симптом, как потеря обоняния и вкуса. К данному выводу пришли учение из Британии.

Согласно последним данным, у 59% людей, имеющих эти симптомы, тест на COVID-19 оказался положительным. Данный показатель оказался более точным, чем повышение температуры.

Эксперты отметили, что при появлении этих признаков необходимо прибегнуть к полной самоизоляции на 7 дней. Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала про основные симптомы коронавируса. Признаками COVID-19 оказались: осложненное дыхание, сухой кашель и повышенная температура.