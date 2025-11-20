В Уфе применяют уникальную методику лечения глазных болезней аутоплазмой

В Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней появилась уникальная методика лечения собственной аутоплазмой. Эта процедура помогает пациентам с такими заболеваниями, как глаукома, диабетическая ретинопатия и другими. Как проходит поддерживающее лечение – в нашем сюжете.

Жанна и Ирина приехали из Нефтекамска поправить здоровье. Обе состоят в обществе слепых своего города. Жанна уже не в первый раз обращается в научный институт глазных болезней и остается довольна результатом. Привлекла и подругу.

В этом отделении встречаются пациенты с врожденными патологиями и хроническими заболеваниями сетчатки. Совсем недавно здесь научились поддерживать здоровье при помощи аутоплазмы. Благодаря центрифуге из крови извлекаются полезные компоненты, которые затем вводятся в область глаза.