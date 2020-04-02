Выявлены новые особенности коронавируса

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Врачи из Италии выявили новые особенности коронавируса. Об этом сообщает издание МК.

Так, в одном из городов Италии зарегистрировано несколько странных случаев. Пациенты, инфицированные COVID-19, без признаков болезни умирали во сне. В одном из местных пансионатов за последние сутки таких больных умерло не менее пяти.

Врачи местного пансионата подчеркнули, что теперь могут чуть выдохнуть. К ним из России прибыла группа врачей-вирусологов и дезинфекторов.

До российских химиков такой тщательной чистки здесь не проводилось. Стены зданий обрабатывают не только изнутри, но и снаружи. Сейчас главное не допустить прорыв вируса в город. медработник