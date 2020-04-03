В Башкирии сократили количество автобусов из-за режима самоизоляции

3 апреля прошёл ежедневный брифинг по коронавирусу в Минздраве Башкирии. В повестке дня стояла работа общественного транспорта в условиях полной самоизоляции. Председатель Гостранса Башкирии Алан Марзаев сообщил, что количество автобусов на рейсах сократилось.

Алан Марзаев сообщил, что некоторые предприятия жалуются на то, что сотрудники непрерывных производств испытывают затруднения в передвижении до работы и обратно. Если предприятие столкнулось с такой проблемой, Башавтотранс готов предоставить нужный автобус, если работодатели оставят заявку. Будет рассмотрено количество пассажиров, дальность поездки, и исходя из этих данных выделен транспорт, который будет соответствовать эпидемическим нормам.