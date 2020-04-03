Стало известно, чего не хватает в больницах Башкирии врачам-инфекционникам

На сегодняшнем брифинге в Минздраве Башкирии стало известно о том, какого инвентаря не хватает врачам в инфекционных отделениях. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Участники брифинга попросили жителей Башкирии по возможности помочь с приобретением нужных материалов.

Регион и федеральный центр обеспечивает врачей ограниченным набором инвентаря. Деньги выделяются по целевому принципу только на медицинские маски, индивидуальные средства защиты и медикаменты. Однако существует большое количество вещей, которые нужны в больших количествах, но финансирования на них нет.

Среди таких предметов одноразовая посуда для пациентов и врачей, зеркала в полный рост, чтобы правильно надевать противочумные костюмы, металлические доски, которые используют вместо бумажных носителей, скотч, маркеры, клейкая бумага, полиграфия. Ирина Кононова обратилась к жителям и предприятиям Башкирии с просьбой оказать помощь в приобретении необходимого инвентаря. Для оказания помощи можно обратиться на почту covid.gl@doctorrb.ru. с пометкой «помощь».