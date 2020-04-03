В Башкирии ветеран труда не может добиться проведения газа в дом

36 дней до Дня Победы. Телеканал БСТ продолжает знакомить с историями тех, кому пришлось стать свидетелями и участниками военных лет. Это те, кто сражался в боях или приближал победу в тылу.

Герой сюжета сегодня – Васбия Феткулова. Когда началась война, ей было 4 года. Ее отец был сапёром 112-й кавалерийской дивизии, домой так и не вернулся. Васбия Феткулова написала письмо в редакцию новостей телеканала БСТ, чтобы рассказать о подвигах отца и его братьев.

На обелиске имена тех, кто так и не вернулся домой. В селе Кашкино на полях сражений остались братья Казихановы, из шестерых домой вернулись только двое. О подвигах участников Великой Отечественной войны нам рассказала Васбия Феткулова.

Отец ушёл на фронт, когда Васбия была ещё крохой. Он был сапёром 112-й кавалерийской дивизии. Вместе с ним на войну отправились ещё четыре брата – дяди Васбии. Домой вернулись только двое. Один лишился ноги, другой был тяжело ранен. Папы среди них не было.

Последнее письмо до сих пор перед глазами. Он процитировал строки из песни: «Не знаю, вернусь или умру, как жёлтая трава». Письмо это не сохранилось. Мама, может, не догадалась. А может, мы порвали, детьми же были. Васбия Феткулова

Первый класс. Колхоз. Сенокос и картошка. Васбия Феткулова так и говорит: детства не было, работала не покладая рук. Сейчас она ветеран труда. О своих родных, павших на Великой Отечественной войне, вспоминает с гордостью.

Ради нас свою жизнь отдали, чтобы мы жили, чтобы были внуки. Мой папа был сапером. Но вот домой так и не вернулся. Васбия Феткулова

Вместе с мужем поставили на ноги 5 детей. Младший Камиль пошёл по стопам отца и тоже встал на защиту Родины. Ещё в милиции он дослужился до старшего лейтенанта. Был в Чечне. В Башкортостане его направили в Караидельский район. Казалось, все страшное позади, но сын погиб при несении службы.