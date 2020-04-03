Молочная кухня Уфы в условиях самоизоляции начала работать на выезд

Теперь молочная кухня выезжает в населенные пункты Уфимского района. Автолавка будет курсировать по двум маршрутам два раза в неделю. Мамам и папам во время режима самоизоляции не придется приезжать в Уфу.

Молочные продукты для детей будут доставлять в населенные пункты на специальном автомобиле. Он оборудован холодильниками. Так дети смогут каждый день получать полезные, а главное – свежие продукты.

Ирина Красильникова – мама полуторагодовалого малыша. Женщина проживает в Булгаково более 5 лет. Раньше за молочной продукцией для дочки приходилось ездить с двумя пересадками. Творог, молоко, кефир выдавали на Степана Кувыкина, 14/2. Теперь с появлением автолавки не придется тратить время на дорогу, да и режим самоизоляции никто не отменял.

Мы очень рады, спасибо большое администрации города, что сделали выездную автолавку. Потому что в настоящее время, так как идет эпидемия, это очень удобно. Детки очень довольны. Дочка с удовольствием кушает молочную продукцию, и качество у них хорошее. Ирина Красильникова, жительница с. Булгаково

Автолавка оснащена холодильниками, которые работают от генератора. Для хранения молочной продукции соблюдают строгий температурный режим. Всего же в Булгаково молочную продукцию получают 28 детей.

Родители у нас получают молоко, кефир, творог. Самые маленькие – от 6 до 8 месяцев – получают творожок. От 8 до года получают кефир, молоко творожок и с года до трех тоже получают молоко кефир творожок. Надежда Зайцева

Также соблюдают строгие меры профилактики по нераспространению коронавирусной инфекции. Прежде, чем выехать на раздачу, сотрудники проходят медосмотр, измеряют температуру. При раздаче обязательно обрабатывают руки антисептиками, надевают перчатки, маску.