Молочная кухня Уфы в условиях самоизоляции начала работать на выезд

Теперь молочная кухня выезжает в населенные пункты Уфимского района. Автолавка будет курсировать по двум маршрутам два раза в неделю. Мамам и папам во время режима самоизоляции не придется приезжать в Уфу.
Молочные продукты для детей будут доставлять в населенные пункты на специальном автомобиле. Он оборудован холодильниками. Так дети смогут каждый день получать полезные, а главное – свежие продукты.
Ирина Красильникова – мама полуторагодовалого малыша. Женщина проживает в Булгаково более 5 лет. Раньше за молочной продукцией для дочки приходилось ездить с двумя пересадками. Творог, молоко, кефир выдавали на Степана Кувыкина, 14/2. Теперь с появлением автолавки не придется тратить время на дорогу, да и режим самоизоляции никто не отменял.
Автолавка оснащена холодильниками, которые работают от генератора. Для хранения молочной продукции соблюдают строгий температурный режим. Всего же в Булгаково молочную продукцию получают 28 детей.
Также соблюдают строгие меры профилактики по нераспространению коронавирусной инфекции. Прежде, чем выехать на раздачу, сотрудники проходят медосмотр, измеряют температуру. При раздаче обязательно обрабатывают руки антисептиками, надевают перчатки, маску.
График выездов автолавки можно посмотреть на сайте молочной кухни. Она будет курсировать по двум маршрутам. В понедельник и среду, а также во вторник и пятницу. Остановка в каждом населенном пункте продлится от 15 до 20 минут в зависимости от количества детей.