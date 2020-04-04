Россия остановила вывоз своих граждан из-за границы

России полностью остановила все авиаперелеты с другими странами. Ранее сообщалось, что чартерные рейсы все-таки продолжат вывозить граждан России из других стран. Ночью 4 апреля Росавиация отозвала все разрешения на функционирование чартерных рейсов.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что такие меры были предприняты, чтобы максимально защитить здоровье российских граждан. Также это позволит ограничить волну завозных случаев коронавирусной инфекции. Все ранее выданные разрешения, связанные с вывозом граждан из иностранных государств временно приостановлено.

Напомним, что 23 марта были прекращены все авиаперелеты между Россией и другими странами. На данный момент около 25 тысяч россиян хотят вернуться домой. Такие данные приводит МИД.