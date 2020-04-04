В Башкирии начали дезинфицировать аптеки и почтовые отделения

В Башкирии, конкретнее, в Сибае начали обрабатывать дезинфекционными средствами социальные объекты. В целях недопущения распространения коронавируса обработку начали в тех местах, где чаще всего скапливается большое количество людей. Первые в списке таких мест – аптеки, почтовые отделения и поликлиники.

Администрация Сибая обратилась к Госкомитету РБ по чрезвычайным ситуациям с просьбой об обработке помещений. Перед началом обработки спасатели готовят специальные растворы, разрешенные Роспотребнадзором, и аппараты. Также предусмотрены обязательная защитная одежда и противогазы.

Частота дезинфекционных мер будет определяться Оперштабом. Как и длительность проводимых мероприятий. Пока речь идет о профилактике.

Воздух любого помещения, где находится большое количество людей, наполнен продуктами их дыхания. Он содержит большое количество вредных микроорганизмов, вирусов. Избавиться от них часто невозможно даже проветриванием. На сегодняшний день, когда особенно важно не допустить «разгула» коварной коронавирусной инфекции, необходимо проводить обеззараживающие мероприятия. С этой целью город приобрел два генератора горячего тумана.

Госкомитет РБ по ЧС

Фото: Госкомитет РБ по ЧС