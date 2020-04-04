В Башкирии начали дезинфицировать аптеки и почтовые отделения

Воздух любого помещения, где находится большое количество людей, наполнен продуктами их дыхания. Он содержит большое количество вредных микроорганизмов, вирусов. Избавиться от них часто невозможно даже проветриванием. На сегодняшний день, когда особенно важно не допустить «разгула» коварной коронавирусной инфекции, необходимо проводить обеззараживающие мероприятия. С этой целью город приобрел два генератора горячего тумана.

Госкомитет РБ по ЧС