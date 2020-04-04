В Башкирии начали дезинфицировать аптеки и почтовые отделения

В Башкирии, конкретнее, в Сибае начали обрабатывать дезинфекционными средствами социальные объекты. В целях недопущения распространения коронавируса обработку начали в тех местах, где чаще всего скапливается большое количество людей. Первые в списке таких мест – аптеки, почтовые отделения и поликлиники.
Администрация Сибая обратилась к Госкомитету РБ по чрезвычайным ситуациям с просьбой об обработке помещений. Перед началом обработки спасатели готовят специальные растворы, разрешенные Роспотребнадзором, и аппараты. Также предусмотрены обязательная защитная одежда и противогазы.
Частота дезинфекционных мер будет определяться Оперштабом. Как и длительность проводимых мероприятий. Пока речь идет о профилактике.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС