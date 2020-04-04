В Минздраве Башкирии рассказали об обеспечении безопасности в поликлиниках

Обращаться в поликлиники Башкирии жителям региона не запрещено. Однако многих интересует вопрос, как на данный момент обеспечивается безопасность в поликлиниках. О принятых мерах рассказала Ирина Кононова, замминистра здравоохранения РБ, на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По словам Ирины Кононовой, все медицинские организации сделали два входы. Один из них предназначен для здоровых граждан. Второй вход предусмотрен для всех, кто обращается по болезни, в том числе с признаками респираторных заболеваний.

Мы убедительно просим не приходить в поликлинику людей, у которых есть температура. Однако самочувствие бывает нормальным, человек не мерил температуру и обращается с другими симптомами или по другому поводу. Поэтому у нас установлены блок-посты для входящих. Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова

Блок-посты в поликлиниках оснащены антисептиками, термометрией. Здесь обязательно спрашивают у пришедшего о самочувствии на данный момент, а также о визитах в другие регионы страны или заграничных поездках. В детских поликлиниках, отметила заместитель министра здравоохранения, такие блок-посты работают давно, сейчас их лишь усилили.