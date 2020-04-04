В Башкирии из-за коронавируса запретят весеннюю охоту

В Башкирии из-за коронавируса будет запрещена весенняя охота. Об этом сообщают в пресс-службе Минэкологии РБ. Речь идет об охоте на птиц, волка, бурого медведя.

Эти меры приняты для предотвращения распространения коронавируса на территории республики. Проект постановления Правительства уже подготовлен. О дате подписания пока не сообщается.

Сезон весенней охоты должен был начаться в четвертую субботу апреля. Несмотря на то, что в Минприроды России заявили об отсутствии рисков распространения вируса с прилетом птиц, запрет на охоту все-таки будет введен. В Минэкологии Башкирии отметили, что это решение позволит обеспечить режим полной самоизоляции.