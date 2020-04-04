Жители Уфы жалуются на затопление участков из-за нового детского сада

Жителей уфимского поселка Максимовка затопило. Но причина не в половодье, а в талых и грунтовых водах, которые поднимаются из-под земли. Такая ситуация происходит не в первый раз, причиной люди называют новый детский сад.

Возделывать рис она пока не научилась, а сажать более привычную для наших краев картошку уже не может. Третий год подряд огород Ольги Шабарчиной иначе как болотом не назовешь. Из всей растительности теперь здесь всходят только камыши. А без резиновых сапог даже в знойную погоду, рассказывает женщина, не пройти.

Даже летом, когда здесь, вроде бы, вода уходила, копаешь штык-лопатой – стоит вода. Внизу у меня смородина, калина. Все овощи и фрукты были домашние. И вот уже третий год приходится все покупать. Ольга Шабарчина, жительница п. Максимовка

В такой ситуации почти вся улица. Владимир Прытков передвигается по двору прыжками по импровизированной переправе, чтобы, например, попасть из дома в сарай или баню, которую, к слову, тоже затопило.

Вода поднялась и не уходит, по словам жильцов, после начала строительства детского сада. На его месте прежде была болотистая низина. Возводя фундамент, строители подняли уровень земли. И теперь грунтовые и талые воды уходят во дворы местных жителей.

Я хочу от чиновников добиться, чтобы они исправили эту ситуацию, чтобы такого болота у нас не было и стало как раньше. Чтобы мы могли сажать. Мы же платим налоги не за воду, а за землю. Мы не должны здесь рыб разводить. Владимир Прытков, житель п. Максимовка

Последствия потопа уже не первый день устраняют городские службы. В общей сложности они откачали около 70 тысяч кубометров воды. Впрочем, это не конечная цифра. Жильцы не первый год ведут переписку с чиновниками, и, казалось бы, уже удалось найти решение проблемы:

В целях отвода воды из существующего водоема главным Управлением архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы обследована территория на предмет возможности дренажной системы с укладкой переливных труб. Определено два варианта. Ориентировочная стоимость объектов составит 9 млн рублей и 11 млн рублей. Стоимость проектирования составит порядка 1 млн рублей. Администрация Калининского района г. Уфы