Роспотребнадзор в Башкирии ответил на главные вопросы о коронавирусе

Коронавирус сейчас – это самая обсуждаемая тема во всём мире. Вокруг этой темы летает много слухов и фейковых новостей. На самые задаваемые вопросы ответила Анна Анриевна Казак – главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ.

Коронавирус, который «родился» в Китае, дошёл и до России. В нашей республике, к сожалению, тоже есть заражённые. Поэтому в целях безопасности был введён режим самоизоляции.

К коронавирусу все относятся по-разному. Кто-то паникует и начинает скупать продукты с полок магазинов, что делать не стоит, конечно же. Кто-то надеется на «авось» . И есть третья категория дисциплинированных жителей, которые подходят к такому делу серьёзно.

Анна Казак – главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ, рассказала о нескольких важных моментах касаемо COVID-19.

Точное время спада эпидемии неизвестно, сказала Казак. Вирус новый, и, к сожалению, всё будет видно только на практике. Поэтому сейчас даже специалисты не могут точно сказать, когда эпидемия пойдёт на спад. Эксперты сходятся на том, что коронавирус – это сезонный вирус. Обычный период «жизни» для сезонных вирусов – это с января по май. Поэтому специалисты надеются, что в мае мы уже будем дышать свободно.

Что касается того, как выглядит ситуация в Башкирии по сравнению с другими регионами, врач подтвердила, что всё зависит только от нас самих. Сейчас в нашей республике 10 заражённых. Но мы не знаем, что будет завтра. Если все будут слушаться рекомендаций врачей, всё может закончиться наилучшим образом. Этот период лучше отсидеть дома.

Ещё один популярный вопрос: могут ли переболевшие COVID-19 заразиться ещё раз? На этот вопрос главный врач Башкирии ответила, что научных доказательств нет. Также Анна Казак рассказала, что особой разницы между мылом и дезинфицирующими средствами нет. Главное − это гигиена.

И самая волнующий вопрос – маски. Вопрос спорный, говорит Анна Анриевна. Но однозначно, что больной человек носить маску просто обязан. В нашей обстановке маски носить рекомендуется уже всем. Одна маска может служить защитой два-три часа, потом её нужно менять. Маска защищает и нас, и окружающих.

Всех волнует вопрос: что делать с детьми во время карантина? А если ребёнок просится на улицу? Выходить можно, сказала врач. Но нужно соблюдать расстояние в полтора метра. Прогуляться с ребёнком можно, но в безлюдных местах.