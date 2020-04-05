В Башкирии рассказали о том, нужно дезинфицировать деревья от коронавируса

Сегодня, 5 апреля, состоялся брифинг Минздрава РБ. Среди множества актуальных вопросов был задан один из главных: нужно ли обрабатывать деревья и растения? На этот вопрос ответил Максим Забелин, министр здравоохранения РБ.
Деревья дезинфицирующими средствами не обрабатываются. Обрабатываются поверхности, к которым чаще всего прикасаются люди. Это ручки дверей, поручни и другие поверхности. Обрабатываются помещения изнутри, места скопления людей.
По информации на 5 апреля, заражённых коронавирусом в Башкирии 10. Новых случаев нет. Пятеро пациентов успешно выздоровели.