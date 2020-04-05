Как пройдёт Вербное воскресенье 2020 в условиях коронавируса

Вербное воскресенье состоится 12 апреля. Дата этого события меняется каждый раз в зависимости от того, в какой день Пасха. В 2020 году Вербное воскресенье у православных будет 18 апреля.

Вербное воскресенье – важная дата для христиан. Это событие посвящено появлению Христа в Иерусалиме накануне его смерти. В этот день принято ходить в церковь, освящать ветки вербы и украшать ими иконы дома. Верба − первое растение, которое пробуждается от зимы, оно олицетворяет возрождение новой жизни.

В этом году Вербное воскресенье отметят 18 апреля. В условиях режима самоизоляции очень много вопросов, ведь посещать храмы в такой опасный период нельзя. Патриарх Кирилл обратился ко всем православным жителям России. В своём обращении он отметил, что страна сейчас проходит через трудные испытания. Пока не будет официального разрешения Церкви посещать храмы, делать этого не надо. Все меры предпринимаются для того, чтобы как можно больше обезопасить себя и всех остальных от опасности.