Россияне смогут сдать тест на коронавирус на дому

В России все еще продолжается пандемия COVID-19. Теперь россияне смогут сдать тест на коронавирус на дому. Тестирование будет осуществляться при помощи высокочувствительной тест-системы.

Тест на коронавирус проводится на дому практически бесконтактным способом. Данная процедура осуществляется на коммерческой основе. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты используют высокочувствительную тест-систему. пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Результаты теста будут готовы в течение одного-двух дней. Они придут на электронную почту.

Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. пресс-служба Роспотребнадзора РФ