В Башкирии пропал мужчина с потерей памяти

В Кармаскалинском районе Башкирии пропал без вести 36-летний Ильшат Ярмухаметов. Мужчина не выходит на связь с 9 марта. У него возможна потеря памяти, поэтому важно найти его как можно скорее.

Родные не находят себе места. К поискам подключились добровольцы ПСО. Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 02.